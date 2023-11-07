Гвардиола – лучший клубный тренер мира на данный момент, Де Дзерби – 8-й

Британское издание FourFourTwo представило рейтинг лучших главных тренеров футбольных клубов на данное момент.

Возглавил рейтинг наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. За испанцем разместился Юрген Клопп – «Ливерпуль», и главный тренер мадридского «Реала» Карл Анчелотти.

Бывший наставник донецкого «Шахтера», а сегодня коуч английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби разместился на восьмой позиции рейтинга.

Топ-20 лучших футбольных тренеров:

Джузеп Гвардиола, «Манчестер Сити». Юрген Клопп, «Ливерпуль». Карло Анчелотти, «Реал Мадрид». Микель Артета, «Арсенал». Томас Тухель, «Бавария». Эдди Хау, «Ньюкасл». Хави, «Барселона». Роберто Де Дзерби, «Брайтон». Унаи Эмери, «Астон Вилла». Диего Симеоне, «Атлетико». Хаби Алонсо, «Байер». Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед». Луис Энрике, «ПСЖ». Абел Феррейра, «Палмейрас». Жозе Моуринью, «Рома». Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм». Арне Слот, «Фейеноорд». Маурисио Почеттино, «Челси». Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад». Симоне Индзаги, «Интер».

Ранее издание назвало лучшего игрока в истории Чемпионата мира.