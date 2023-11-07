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07 ноября 2023, 00:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 00:27
929
3

Гвардиола – лучший клубный тренер мира на данный момент, Де Дзерби – 8-й

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших клубных коучей планеты

07 ноября 2023, 00:01 | Обновлено 07 ноября 2023, 00:27
929
3
Гвардиола – лучший клубный тренер мира на данный момент, Де Дзерби – 8-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Де Дзерби и Гвардиола

Британское издание FourFourTwo представило рейтинг лучших главных тренеров футбольных клубов на данное момент.

Возглавил рейтинг наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. За испанцем разместился Юрген Клопп – «Ливерпуль», и главный тренер мадридского «Реала» Карл Анчелотти.

Бывший наставник донецкого «Шахтера», а сегодня коуч английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби разместился на восьмой позиции рейтинга.

Топ-20 лучших футбольных тренеров:

  1. Джузеп Гвардиола, «Манчестер Сити».
  2. Юрген Клопп, «Ливерпуль».
  3. Карло Анчелотти, «Реал Мадрид».
  4. Микель Артета, «Арсенал».
  5. Томас Тухель, «Бавария».
  6. Эдди Хау, «Ньюкасл».
  7. Хави, «Барселона».
  8. Роберто Де Дзерби, «Брайтон».
  9. Унаи Эмери, «Астон Вилла».
  10. Диего Симеоне, «Атлетико».
  11. Хаби Алонсо, «Байер».
  12. Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед».
  13. Луис Энрике, «ПСЖ».
  14. Абел Феррейра, «Палмейрас».
  15. Жозе Моуринью, «Рома».
  16. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм».
  17. Арне Слот, «Фейеноорд».
  18. Маурисио Почеттино, «Челси».
  19. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад».
  20. Симоне Индзаги, «Интер».

Ранее издание назвало лучшего игрока в истории Чемпионата мира.

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Роберто Де Дзерби Карло Анчелотти Жузеп Гвардиола Юрген Клопп Микель Артета Томас Тухель Эдди Хау Хави Унаи Эмери Диего Симеоне
Источник FourFourTwo
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Комментарии 3
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BATI-GOOOOOL
Это не рейтинг а бред,если место не нашлось Мичелу!!!
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+1
luceorius
 Якщо "на цей час" розуміти як нинішній сезон, то Алонсо та Індзагі мають бути в п'ятірці
замість Артети і Еухеля, а Постекоглу та Мічел - у десятці, замість Тен Хага та Моуріньо.
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0
nivavn
А що, у Мірчі нова кликуха? Не знав...
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-1
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