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Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 19:03 | Обновлено 14 ноября 2023, 19:56
564
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Вызов в сборную? Очень неожиданно»

Защитник «ЛАСКа» – о дебютном вызове в национальную сборную

14 ноября 2023, 19:03 | Обновлено 14 ноября 2023, 19:56
564
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Вызов в сборную? Очень неожиданно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров поделился впечатлениями от первого вызова в сборную Украины на матч против Италии (20 ноября):

– Твой вызов был ожидаем, но именно перед Италией это было неожиданно?
– Я скажу честно – очень неожиданно. Я только думал о том, чтобы работать на тренировках, делать все возможное и невозможное, чтобы попасть сюда. Был очень-очень счастлив, когда получил сообщение.

– Наверняка узнал об этом в клубе...
– Нет-нет, вечером человек из сборной написал мне, спросил о паспорте, и я понял – что-то там есть (смеется).

– Насколько это важно для тебя?
– Скажу честно, как для каждого – это очень важно для меня. Начиная с шести лет, это была моя мечта. Тогда я уже начал карьеру в «Шахтере» и мечтал, думал об этом каждый день, каждую неделю.

– Тогда, в 6 лет, ты хотел быть как кто?
– Я помню, что мой кумир был Дарио Срна и Карлес Пуйоль, потому что я играл крайнего защитника и иногда правого. Хочу сказать, что всегда выводил Дарио как капитана, потому что в U-8 я также был капитаном и каждый матч выводил его за руку. Для меня это был кумир номер один. Он мне однажды подарил капитанскую повязку, был очень счастлив.

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Максим Таловеров сборная Украины по футболу Украина - Италия Евро-2024
Источник ВЗбирна
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