Максим ТАЛОВЕРОВ: «Вызов в сборную? Очень неожиданно»

Защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров поделился впечатлениями от первого вызова в сборную Украины на матч против Италии (20 ноября):

– Твой вызов был ожидаем, но именно перед Италией это было неожиданно?

– Я скажу честно – очень неожиданно. Я только думал о том, чтобы работать на тренировках, делать все возможное и невозможное, чтобы попасть сюда. Был очень-очень счастлив, когда получил сообщение.

– Наверняка узнал об этом в клубе...

– Нет-нет, вечером человек из сборной написал мне, спросил о паспорте, и я понял – что-то там есть (смеется).

– Насколько это важно для тебя?

– Скажу честно, как для каждого – это очень важно для меня. Начиная с шести лет, это была моя мечта. Тогда я уже начал карьеру в «Шахтере» и мечтал, думал об этом каждый день, каждую неделю.

– Тогда, в 6 лет, ты хотел быть как кто?

– Я помню, что мой кумир был Дарио Срна и Карлес Пуйоль, потому что я играл крайнего защитника и иногда правого. Хочу сказать, что всегда выводил Дарио как капитана, потому что в U-8 я также был капитаном и каждый матч выводил его за руку. Для меня это был кумир номер один. Он мне однажды подарил капитанскую повязку, был очень счастлив.