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  4. Ребров на матч с Италией вызовет Сикана и Таловерова
Чемпионат Европы
08 ноября 2023, 13:06 |
801
0

Ребров на матч с Италией вызовет Сикана и Таловерова

Защитник и форвард должны присоединиться к команде

08 ноября 2023, 13:06 |
801
0
Ребров на матч с Италией вызовет Сикана и Таловерова
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на решающий матч отбора Евро-2024 против сборной Италии вызовет защитника ЛАСКа Максима Таловерова и форварда «Шахтера» Даниила Сикана.

Таловеров за первую сборную еще не играл. В нынешнем сезоне в Австрии провел 13 матчей. Сикан отыграл за сборную 6 матчей и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне у игрока два гола и два ассиста в УПЛ, а также три гола в Лиге чемпионов.

Матч с Италией пройдет 20 ноября.

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сборная Украины по футболу Даниил Сикан Максим Таловеров Украина - Италия Евро-2024
Источник ТаТоТаке
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