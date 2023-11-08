Ребров на матч с Италией вызовет Сикана и Таловерова

Наставник сборной Украины Сергей Ребров на решающий матч отбора Евро-2024 против сборной Италии вызовет защитника ЛАСКа Максима Таловерова и форварда «Шахтера» Даниила Сикана.

Таловеров за первую сборную еще не играл. В нынешнем сезоне в Австрии провел 13 матчей. Сикан отыграл за сборную 6 матчей и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне у игрока два гола и два ассиста в УПЛ, а также три гола в Лиге чемпионов.

Матч с Италией пройдет 20 ноября.