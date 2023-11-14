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Италия
14 ноября 2023, 18:26 | Обновлено 14 ноября 2023, 18:27
372
0

Ключевой форвард Милана получил 2-матчевую дисквалификацию

Оливье Жиру наказан за споры с судьей

14 ноября 2023, 18:26 | Обновлено 14 ноября 2023, 18:27
372
0
Ключевой форвард Милана получил 2-матчевую дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал на два матча форварда «Милана» Оливье Жиру. Он получил красную карточку в матче против «Лечче» (ничья 2:2) за споры с судьей.

Такое наказание – далеко не самое строгое из возможных: 37-летнему французу грозили сразу четыре матча дисквалификации.

Таким образом, Оливье Жиру пропустит домашние матчи против «Фиорентины» (25 ноября) и «Фрозиноне» (2 декабря).

В нынешнем сезоне на счету Жиру 8 голов и 3 ассиста в 15 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Оливье Жиру Милан Серия A дисквалификация
Источник Серия A
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