Ключевой форвард Милана получил 2-матчевую дисквалификацию
Оливье Жиру наказан за споры с судьей
Дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал на два матча форварда «Милана» Оливье Жиру. Он получил красную карточку в матче против «Лечче» (ничья 2:2) за споры с судьей.
Такое наказание – далеко не самое строгое из возможных: 37-летнему французу грозили сразу четыре матча дисквалификации.
Таким образом, Оливье Жиру пропустит домашние матчи против «Фиорентины» (25 ноября) и «Фрозиноне» (2 декабря).
В нынешнем сезоне на счету Жиру 8 голов и 3 ассиста в 15 матчах за «Милан» во всех турнирах.
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