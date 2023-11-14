Ключевой форвард Милана получил 2-матчевую дисквалификацию

Дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал на два матча форварда «Милана» Оливье Жиру. Он получил красную карточку в матче против «Лечче» (ничья 2:2) за споры с судьей.

Такое наказание – далеко не самое строгое из возможных: 37-летнему французу грозили сразу четыре матча дисквалификации.

Таким образом, Оливье Жиру пропустит домашние матчи против «Фиорентины» (25 ноября) и «Фрозиноне» (2 декабря).

В нынешнем сезоне на счету Жиру 8 голов и 3 ассиста в 15 матчах за «Милан» во всех турнирах.