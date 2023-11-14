Гендиректор Ман Сити: «Холанд и Реал? Он будет играть за нас еще много лет»

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано отреагировал на провокационные слухи о том, что Эрлинг Холанд в ближайшем будущем может перейти в мадридский «Реал».

«Холанд счастлив в «Манчестер Сити». Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет», – заявил Сориано.

В текущем сезоне АПЛ норвежский нападающий провел 12 матчей и забил 13 голов.

В недавней встрече с «Челси» (4:4) Холанд забил два гола и отдал результативную передачу.