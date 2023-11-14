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  4. Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»
Саудовская Аравия
14 ноября 2023, 18:41 |
156
2

Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»

Вингер «Аль-Ахлі» верит в проект шейхов

14 ноября 2023, 18:41 |
156
2
Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Алжирский вингер саудовского «Аль-Ахли» Рияд Марез рассказал, почему ушел из английского «Манчестер Сити»:

«У меня осталось 2 года контракта с «Манчестер Сити», я мог остались. Но я решил уйти. Я чувствовал, что эта возможность больше не появится. Пришло время уйти, потому что я провел в «Сити» 5 лет и выиграл все. Но, честно говоря, у меня все еще чувствуется привкус незавершенного дела. В Лиге чемпионов я не играл ни в полуфинале, ни в финале, тогда как в предыдущих сезонах я всегда выходил в стартовом составе.

Мне предложили контракт на 4 года в Саудовской Аравии, в мусульманской стране, где я точно смогу защитить свою семью. Был также новый вызов и новый проект. Поэтому я решил уйти, это не было большой проблемой. Жузеп Гвардиола хотел, чтобы я остался. Он дал мне это понять. Я взвесил все за и против и решил уйти. Я не жалею, я счастлив быть здесь.

Уровень саудовской лиги неплохой. Он будет становиться все лучше и лучше. Здесь они вкладывают ресурсы для приглашения лучших игроков. С такими темпами в ближайшее время он сможет войти в пять, шесть или семь лучших чемпионатов мира».

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии 32-летний Рияд Марез провел 13 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

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Рияд Марез Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Onze Mondial
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Комментарии 2
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Octopus
Для начала саудовский чемпионат должен сам уметь воспитывать звезд, а не тырить их у других чемпионатов, тогда можно будет о чем-то говорить.
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+1
fifa2020
Китайський вже ввійшов))
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+1
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