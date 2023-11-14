Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»

Алжирский вингер саудовского «Аль-Ахли» Рияд Марез рассказал, почему ушел из английского «Манчестер Сити»:

«У меня осталось 2 года контракта с «Манчестер Сити», я мог остались. Но я решил уйти. Я чувствовал, что эта возможность больше не появится. Пришло время уйти, потому что я провел в «Сити» 5 лет и выиграл все. Но, честно говоря, у меня все еще чувствуется привкус незавершенного дела. В Лиге чемпионов я не играл ни в полуфинале, ни в финале, тогда как в предыдущих сезонах я всегда выходил в стартовом составе.

Мне предложили контракт на 4 года в Саудовской Аравии, в мусульманской стране, где я точно смогу защитить свою семью. Был также новый вызов и новый проект. Поэтому я решил уйти, это не было большой проблемой. Жузеп Гвардиола хотел, чтобы я остался. Он дал мне это понять. Я взвесил все за и против и решил уйти. Я не жалею, я счастлив быть здесь.

Уровень саудовской лиги неплохой. Он будет становиться все лучше и лучше. Здесь они вкладывают ресурсы для приглашения лучших игроков. С такими темпами в ближайшее время он сможет войти в пять, шесть или семь лучших чемпионатов мира».

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии 32-летний Рияд Марез провел 13 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.