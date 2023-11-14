Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2024 (U-17)

Два украинских арбитра будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) в группе 5, которые пройдут в Португалии.

Главным арбитром будет работать Виктор Копиевский, а в роли ассистента выступит Виталий Скобля. Мини-турнир будет проходить с 15-го по 21 ноября.

Отметим, что в этом квартете сыграют Португалия, Чехия, Черногория и Албания.

Ранее сборная Украины по футболу U-17 получила путевку в элит-раунд отбора Евро-2024 U-17.