Молодежные турниры14 ноября 2023, 17:40 | Обновлено 14 ноября 2023, 17:41
145
1
Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2024 (U-17)
Виктор Копиевский и Виталий Скобля рассудят поединки в одной из отборочных групп
14 ноября 2023, 17:40 | Обновлено 14 ноября 2023, 17:41
145
1
Два украинских арбитра будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) в группе 5, которые пройдут в Португалии.
Главным арбитром будет работать Виктор Копиевский, а в роли ассистента выступит Виталий Скобля. Мини-турнир будет проходить с 15-го по 21 ноября.
Отметим, что в этом квартете сыграют Португалия, Чехия, Черногория и Албания.
Ранее сборная Украины по футболу U-17 получила путевку в элит-раунд отбора Евро-2024 U-17.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 ноября 2023, 05:25 1
Поединки Энтони и Деонтея состоятся 23 декабря в Саудовской Аравии
Футбол | 14 ноября 2023, 16:14 0
Четверо динамовцев отправятся в национальную сборную Украины, еще трое – в резервном списке
Футбол | 13.11.2023, 23:15
Футбол | 14.11.2023, 17:39
Футбол | 14.11.2023, 06:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
uaf ua article 49969
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.11.2023, 20:39 22
12.11.2023, 22:20 10
13.11.2023, 09:46
13.11.2023, 06:20
13.11.2023, 07:30
Футбол
12.11.2023, 20:53 265