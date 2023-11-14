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14 ноября 2023, 17:40 | Обновлено 14 ноября 2023, 17:41
145
1

Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2024 (U-17)

Виктор Копиевский и Виталий Скобля рассудят поединки в одной из отборочных групп

14 ноября 2023, 17:40 | Обновлено 14 ноября 2023, 17:41
145
1
Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2024 (U-17)
УАФ. Виктор Копиевский

Два украинских арбитра будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) в группе 5, которые пройдут в Португалии.

Главным арбитром будет работать Виктор Копиевский, а в роли ассистента выступит Виталий Скобля. Мини-турнир будет проходить с 15-го по 21 ноября.

Отметим, что в этом квартете сыграют Португалия, Чехия, Черногория и Албания.

Ранее сборная Украины по футболу U-17 получила путевку в элит-раунд отбора Евро-2024 U-17.

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Виктор Копиевский чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17
Источник Sport.ua
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