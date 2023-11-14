Журналист: Мазяр может сменить Шарана в Минае

Известный украинский тренер Владимир Мазяр может стать преемником Владимира Шарана на посту главного тренера «Миная». Об этом заявил журналист Владимир Зверов.

«Одним из реальных кандидатов на смену Владимиру Шарану является Владимир Мазяр», – написал журналист.

Ранее сообщалось, что закарпатский клуб планирует использовать международную паузу для поисков нового руководителя клуба.

Владимир Шаран работает на посту главного тренера «Миная» с 2022 года. В этом сезоне закарпатский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.