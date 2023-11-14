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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 16:45 |
471
2

Журналист: Мазяр может сменить Шарана в Минае

В закарпатском клубе грядут изменения

14 ноября 2023, 16:45 |
471
2
Журналист: Мазяр может сменить Шарана в Минае
ФК Львов. Владимир Мазяр

Известный украинский тренер Владимир Мазяр может стать преемником Владимира Шарана на посту главного тренера «Миная». Об этом заявил журналист Владимир Зверов.

«Одним из реальных кандидатов на смену Владимиру Шарану является Владимир Мазяр», – написал журналист.

Ранее сообщалось, что закарпатский клуб планирует использовать международную паузу для поисков нового руководителя клуба.

Владимир Шаран работает на посту главного тренера «Миная» с 2022 года. В этом сезоне закарпатский клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги с 6 очками и нулем в графе выигранных матчей.

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Владимир Мазяр Владимир Шаран Владимир Зверов Минай чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига
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Комментарии 2
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umnuy2
эти перстановки тренеров годами одни и те же рожи---как оборот гимна в проруби
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funt003
Нехай з Ротанем місцями міняються, Минаю гірше не буде, а от Алексам може й краще буде
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