Известны планы Динамо на международную паузу в клубном футболе

Победив «Кривбасс» в Кривом Роге в 14 туре УПЛ, динамовцы сразу после игры отправились в Киев. Игроки, вызванные в сборные, разъехались в расположение своих национальных команд, а остальные динамовцы получили три выходных.

В четверг команда снова соберется на своей тренировочной базе в Вите-Литовской и продолжит тренировочный процесс. Свой следующий матч «бело-синие» проведут в ближайшее воскресенье, 26 ноября. «Динамо» встретится с «Рухом», который сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.

В национальную сборную Украины вызваны четверо динамовцев – Георгий Бущан, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Александр Караваев.

В резервный список попали еще трое динамовцев – Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Ванат.

20 ноября в Леверкузене Украина сыграет решающий поединок против Италии в квалификации на Евро-2024.

Среди игроков, вызванных в молодежную сборную на матчи отбора на Евро-2025, пятеро представителей «Динамо» – вратарь Руслан Нещерет, защитник Константин Вивчаренко, полузащитники Владимир Бражко и Назар Волошин, а также нападающий Владислав Ванат.

Молодежной сборной, которую возглавляет Унаи Мельгоса, предстоит провести два официальных поединка – номинально домашние для нашей команды игры, против Люксембурга (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября), состоятся в испанской Мурсии.

Вызов в молодежную сборную Северной Македонии получил полузащитник «Динамо» Решат Рамадани. Северная Македония в ноябре проведет один матч квалификации на ЧЕ-2025 – 16 ноября на своем поле против Грузии, а также встретится с австрийской молодежкой в контрольном матче.

Ранее стали известны даты и время матчей 16-го и 17-го туров УПЛ.