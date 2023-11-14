Известны планы Динамо на международную паузу в клубном футболе
Четверо динамовцев отправятся в национальную сборную Украины, еще трое – в резервном списке
Победив «Кривбасс» в Кривом Роге в 14 туре УПЛ, динамовцы сразу после игры отправились в Киев. Игроки, вызванные в сборные, разъехались в расположение своих национальных команд, а остальные динамовцы получили три выходных.
В четверг команда снова соберется на своей тренировочной базе в Вите-Литовской и продолжит тренировочный процесс. Свой следующий матч «бело-синие» проведут в ближайшее воскресенье, 26 ноября. «Динамо» встретится с «Рухом», который сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.
В национальную сборную Украины вызваны четверо динамовцев – Георгий Бущан, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Александр Караваев.
В резервный список попали еще трое динамовцев – Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Ванат.
20 ноября в Леверкузене Украина сыграет решающий поединок против Италии в квалификации на Евро-2024.
Среди игроков, вызванных в молодежную сборную на матчи отбора на Евро-2025, пятеро представителей «Динамо» – вратарь Руслан Нещерет, защитник Константин Вивчаренко, полузащитники Владимир Бражко и Назар Волошин, а также нападающий Владислав Ванат.
Молодежной сборной, которую возглавляет Унаи Мельгоса, предстоит провести два официальных поединка – номинально домашние для нашей команды игры, против Люксембурга (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября), состоятся в испанской Мурсии.
Вызов в молодежную сборную Северной Македонии получил полузащитник «Динамо» Решат Рамадани. Северная Македония в ноябре проведет один матч квалификации на ЧЕ-2025 – 16 ноября на своем поле против Грузии, а также встретится с австрийской молодежкой в контрольном матче.
Ранее стали известны даты и время матчей 16-го и 17-го туров УПЛ.
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