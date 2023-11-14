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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 15:57 |
1293
0

Стало известно, когда Полесье сыграет против Днепра-1

Утверждены даты и время матчей 16-го и 17-го туров УПЛ

14 ноября 2023, 15:57 |
1293
0
Стало известно, когда Полесье сыграет против Днепра-1
СК Днепр-1

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 16-го и 17-го тура УПЛ сезона 2023/24.

В рамках этого тура «Полесье» сыграет против «Днепра-1». Поединок состоится в пятницу, 8 декабря, начало – в 19:00.

16 тур

1 декабря (пятница)

17:00. «Полесье» – «Верес»

2 декабря (суббота)

13:00. «Колос» – «Оболонь»

15:00. «Кривбасс» – «Александрия»

17:00. «Днепр-1» – «Ворскла»

3 декабря (воскресенье)

13:00. «Минай» – «Динамо»

15:00. «Черноморец» – ЛНЗ

17:00. «Шахтер» – «Металлист 1925»

4 декабря (понедельник)

13:00. «Заря» – «Рух»

17 тур

8 декабря (пятница)

17:00. «Шахтер» – «Верес»

19:00. «Полесье» – «Днепр-1»

9 декабря (суббота)

13:00. ЛНЗ – «Минай»

15:00. «Кривбасс» – «Заря»

10 декабря (воскресенье)

13:00. «Ворскла» – «Рух»

15:00. «Черноморец» – «Колос»

11 декабря (понедельник)

17:00. «Металлист 1925» – «Александрия»

19:00. «Динамо» – «Оболонь»

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Источник УПЛ
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