Стало известно, когда Полесье сыграет против Днепра-1
Утверждены даты и время матчей 16-го и 17-го туров УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 16-го и 17-го тура УПЛ сезона 2023/24.
В рамках этого тура «Полесье» сыграет против «Днепра-1». Поединок состоится в пятницу, 8 декабря, начало – в 19:00.
16 тур
1 декабря (пятница)
17:00. «Полесье» – «Верес»
2 декабря (суббота)
13:00. «Колос» – «Оболонь»
15:00. «Кривбасс» – «Александрия»
17:00. «Днепр-1» – «Ворскла»
3 декабря (воскресенье)
13:00. «Минай» – «Динамо»
15:00. «Черноморец» – ЛНЗ
17:00. «Шахтер» – «Металлист 1925»
4 декабря (понедельник)
13:00. «Заря» – «Рух»
17 тур
8 декабря (пятница)
17:00. «Шахтер» – «Верес»
19:00. «Полесье» – «Днепр-1»
9 декабря (суббота)
13:00. ЛНЗ – «Минай»
15:00. «Кривбасс» – «Заря»
10 декабря (воскресенье)
13:00. «Ворскла» – «Рух»
15:00. «Черноморец» – «Колос»
11 декабря (понедельник)
17:00. «Металлист 1925» – «Александрия»
19:00. «Динамо» – «Оболонь»
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