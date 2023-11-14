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Испания
14 ноября 2023, 14:58 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:59
305
0

Скира: Папу Гомес оспорит двухлетнюю дисквалификацию

Адвокаты Алехандро «Папу» Гомеса готовят апелляцию

14 ноября 2023, 14:58 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:59
305
0
Скира: Папу Гомес оспорит двухлетнюю дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Папу Гомес

Полузащитник итальянской «Монцы» Алехандро «Папу» Гомес намерен оспорить решение о двухлетней дисквалификации за положительный результат антидопингового теста, сообщает Николо Скира.

Адвокаты Гомеса готовят новую апелляцию на решение Антидопингового агентства, которое 20 октября дисквалифицировало 35-летнего аргентинца за положительны результат тестирования в ноябре прошлого года. Тогда Гомес выступал за испанскую «Севилью».

Напомним, что Алехандро «Папу» Гомес с 2013 до 2014 года выступал за украинский «Металлист» из Харькова, за который сыграл 24 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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Севилья Алехандро Гомес Ла Лига допинг дисквалификация апелляция Серия A Монца
Источник Николо Скира
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