Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр СВАТОК: «С мотивацией в сборной Украины все в порядке»
Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 15:11 |
201
0

Александр СВАТОК: «С мотивацией в сборной Украины все в порядке»

Украинец – о предстоящем матче отбора

14 ноября 2023, 15:11 |
201
0
Александр СВАТОК: «С мотивацией в сборной Украины все в порядке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Защитник «Днепра-1» и сборной Украины Александр Сваток поделился своими мыслями в начале подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

«Со Львова добрались хорошо, переночевали в отеле возле аэропорта, позавтракали перед перелетом в Гданьск.

Что касается последнего поединка УПЛ, то не могу сказать, как удалось победить «Шахтер». Наверное, за счет командной игры, возможно, нам повезло. Хорошо, что ребята сумели забить такие красивые мячи с далекого расстояния.

У итальянцев всегда очень сильная команда, с индивидуально сильными игроками, тактически подкована. Не хочется говорить о фаворите грядущего матча – все будет понятно на футбольном поле. Думаю, с мотивацией у нас все будет хорошо», — сказал Александр Сваток.

Вчера сборная Украины начала сбор в польском Гданьске.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября, начало – в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Стало известно, когда Полесье сыграет против Днепра-1
Почетный президент Днепра-1: «Селезнев – великий патриот и волонтер»
Сборная Италия дозаявила двух игроков на матчи отбора Евро-2024
Александр Сваток Днепр-1 сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Футбол | 13 ноября 2023, 22:14 1
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал

По мнению украинца, лучшим клубом современности является его бывшая команда

ВИДЕО. «Пас, ассист, гол». УЕФА еще раз напомнил о забитом мяче Шахтера
Футбол | 14 ноября 2023, 14:18 1
ВИДЕО. «Пас, ассист, гол». УЕФА еще раз напомнил о забитом мяче Шахтера
ВИДЕО. «Пас, ассист, гол». УЕФА еще раз напомнил о забитом мяче Шахтера

Гол «горняков» в ворота «Барселоны» до сих пор поражает европейцев

Лассомания. Как сериал о футболе изменил жизнь Ричмонда – пригорода Лондона
Футбол | 14.11.2023, 08:40
Лассомания. Как сериал о футболе изменил жизнь Ричмонда – пригорода Лондона
Лассомания. Как сериал о футболе изменил жизнь Ричмонда – пригорода Лондона
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Футбол | 13.11.2023, 17:53
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
Футбол | 14.11.2023, 02:14
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
13.11.2023, 14:55 3
Бокс
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
13.11.2023, 07:30 15
Футбол
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 265
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
13.11.2023, 07:10
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
13.11.2023, 21:25 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
12.11.2023, 23:05
Футбол
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
12.11.2023, 18:11 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем