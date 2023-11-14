Александр СВАТОК: «С мотивацией в сборной Украины все в порядке»

Защитник «Днепра-1» и сборной Украины Александр Сваток поделился своими мыслями в начале подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

«Со Львова добрались хорошо, переночевали в отеле возле аэропорта, позавтракали перед перелетом в Гданьск.

Что касается последнего поединка УПЛ, то не могу сказать, как удалось победить «Шахтер». Наверное, за счет командной игры, возможно, нам повезло. Хорошо, что ребята сумели забить такие красивые мячи с далекого расстояния.

У итальянцев всегда очень сильная команда, с индивидуально сильными игроками, тактически подкована. Не хочется говорить о фаворите грядущего матча – все будет понятно на футбольном поле. Думаю, с мотивацией у нас все будет хорошо», — сказал Александр Сваток.

Вчера сборная Украины начала сбор в польском Гданьске.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября, начало – в 21:45 по киевскому времени.