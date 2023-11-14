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  4. Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца
Испания
14 ноября 2023, 14:44 |
2674
1

Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца

Marca включила Артема в символическую сборную «открытий» по итогам 13-ти туров

14 ноября 2023, 14:44 |
2674
1
Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца
Twitter. Артем Довбик

Авторитетное испанское издание Marca подвело итоги 13-ти сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу.

Были составлены две символические сборные по итогам сыгранных матчей сезона. В символическую сборную «открытий» Ла Лиги попал нападающий испанской «Жироны» Артем Довбик. Украинец провел в Ла Лиге 13 матчей, забил 7 голов и отдал четыре передачи. Довбик находится на втором месте в лиге по количеству результативных действий (11), уступая лишь звезде мадридского «Реала» Джуду Беллингему (12).

Ранее стало известно, что миланский «Интер» рассматривает возможность подписания форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика.

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Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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Alex T
Яремчуку на заметку как играть надо 
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