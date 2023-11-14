Очередное признание Довбика. Испанская газета отметила прорыв украинца

Авторитетное испанское издание Marca подвело итоги 13-ти сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу.

Были составлены две символические сборные по итогам сыгранных матчей сезона. В символическую сборную «открытий» Ла Лиги попал нападающий испанской «Жироны» Артем Довбик. Украинец провел в Ла Лиге 13 матчей, забил 7 голов и отдал четыре передачи. Довбик находится на втором месте в лиге по количеству результативных действий (11), уступая лишь звезде мадридского «Реала» Джуду Беллингему (12).

Ранее стало известно, что миланский «Интер» рассматривает возможность подписания форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика.