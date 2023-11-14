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Сборная УКРАИНЫ
14 ноября 2023, 13:26 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:08
928
2

РЕБРОВ: «Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече»

Украина начала сбор в Гданьске

14 ноября 2023, 13:26 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:08
928
2
РЕБРОВ: «Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о подготовке к решающему поединку квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

«Начало последнего и важнейшего сбора года. Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии», – написал Ребров в своем инстаграме.

Вчера сборная Украины начала сбор в польском Гданьске.

Сборная Украины 16 ноября проведет контрольный матч против польской «Лехии» Гданьск. Матч отбора на Евро 2024 против «Скуадры Адзурры» состоится 20 ноября в 21:45.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Instagram
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potemkin78
главное не перегореть до игры и не поломатся с поляками
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zelc006
Оту мафію треба чпокнти, як чапучелів під Полтавою!
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