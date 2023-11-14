РЕБРОВ: «Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече»
Украина начала сбор в Гданьске
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о подготовке к решающему поединку квалификации Евро-2024 против сборной Италии.
«Начало последнего и важнейшего сбора года. Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии», – написал Ребров в своем инстаграме.
Вчера сборная Украины начала сбор в польском Гданьске.
Сборная Украины 16 ноября проведет контрольный матч против польской «Лехии» Гданьск. Матч отбора на Евро 2024 против «Скуадры Адзурры» состоится 20 ноября в 21:45.
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