РЕБРОВ: «Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече»

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о подготовке к решающему поединку квалификации Евро-2024 против сборной Италии.

«Начало последнего и важнейшего сбора года. Пора вместе тщательно подготовиться к решающей встрече против Италии», – написал Ребров в своем инстаграме.

Вчера сборная Украины начала сбор в польском Гданьске.

Сборная Украины 16 ноября проведет контрольный матч против польской «Лехии» Гданьск. Матч отбора на Евро 2024 против «Скуадры Адзурры» состоится 20 ноября в 21:45.