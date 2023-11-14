Булеза успеет восстановиться к поединку с Кривбассом

Футболисты «Миная» после отдыха в несколько дней 16 ноября возобновят тренировочный процесс. Еще не решено, заполнят ли подопечные Владимира Шарана ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ контрольным матчем или обойдутся двухсторонней игрой.

Как стало известно Sport.ua, Назарий Воробчак после серьезной травмы уже занимается по индивидуальной программе, но в этом году уже не сможет помочь «Минаю». А вот Андрей Булеза, который получил травму в поединке 11-го тура чемпионата УПЛ – с «Черноморцем», скорее всего, уже на этой неделе вернется в строй и успеет восстановить боевую спортивную форму до календарного поединка 15-го тура – с «Кривбассом», который состоится 25 ноября.

Пока что «Минай» на 16 месте в чемпионате УПЛ, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время клуб может прекратить сотрудничество с главным тренером Владимиром Шараном.