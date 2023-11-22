Бывший защитник НБА рассказал, как вытолкнул Леброна Джеймса на трибуны

Бывший защитник «Атланты Хоукс» Джефф Тиг рассказал, как вытолкнул звездного форварда Леброна Джеймса на трибуны в матче плей-офф.

«Мы проигрывали в том матче, а я такой парень, который не любит проигрывать, мы еще не побеждали Леброна и его команду («Кливленд»), и в третьем матче плей-офф в 2016 году я приготовил ему подарок. Он атаковал, я подбежал к нему и сказал: «Знаешь что? У меня для тебя есть подарок», потом я толкнул его плечом и «король» вылетел на трибуны.

После этого в мою сторону от фанатов пошло много ненависти, они писали мне откровенные угрозы, тогда я впервые удалил свой инстаграм», – рассказал Тиг.