Оболонь сыграет контрольный матч с харьковчанами

Как стало известно Sport.ua, 15 ноября футболисты «Оболони» начнут подготовку к календарному поединку 15-го тура чемпионата УПЛ с «Александрией».

По информации нашего источника, паузу в чемпионате УПЛ подопечные Валерия Иващенко заполнят контрольным матчем с «Металлистом 1925». Состоится он 18 ноября на загородной тренировочной базе «пивоваров».

В этой игре не смогут принять участие травмированные Игорь Мединский и Егор Прокопенко. Ближе к возвращению в строй Прокопенко, который в случае успешного восстановления еще сможет помочь в одном из матчей первой части сезона.

Пока что футболисты «Оболони» занимают 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.