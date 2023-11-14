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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 11:17 |
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Оболонь сыграет контрольный матч с харьковчанами

Столичные футболисты получили несколько выходных

14 ноября 2023, 11:17 |
70
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Оболонь сыграет контрольный матч с харьковчанами
УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, 15 ноября футболисты «Оболони» начнут подготовку к календарному поединку 15-го тура чемпионата УПЛ с «Александрией».

По информации нашего источника, паузу в чемпионате УПЛ подопечные Валерия Иващенко заполнят контрольным матчем с «Металлистом 1925». Состоится он 18 ноября на загородной тренировочной базе «пивоваров».

В этой игре не смогут принять участие травмированные Игорь Мединский и Егор Прокопенко. Ближе к возвращению в строй Прокопенко, который в случае успешного восстановления еще сможет помочь в одном из матчей первой части сезона.

Пока что футболисты «Оболони» занимают 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

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Оболонь Киев Металлист 1925 Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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