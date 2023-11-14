Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КОВПАК: «Талант Мудрика был виден сразу»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:25
640
0

Александр КОВПАК: «Талант Мудрика был виден сразу»

Экс-футболист киевского «Арсенала» рассказал об игре с Михаилом Мудриком

14 ноября 2023, 11:36 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:25
640
0
Александр КОВПАК: «Талант Мудрика был виден сразу»
ЛНЗ. Александр Ковпак

Экс-футболист киевского «Арсенала» Александр Ковпак поделился мыслями о своем бывшем одноклубнике Михаиле Мудрике.

«Мишку я застал в «Арсенале». Ребенок был совсем, молодой, зеленый. Помню фото, я, Липартия и Мудрик. Жене показываю – «Смотри, вот 102 миллиона стоят. Мудрик – 100, и мы по миллиону».

Он в «Арсенале» еще не сформирован был, 18 лет. От Миши к тому времени больше нервов было, чем толку. В хорошем смысле. Он тогда себя лепил. Мудрик был протестантом против всех. Ему говорят: это нельзя, а он это делает. Говорят: сегодня предыгровая – 50 минут, потом идем все ужинать. После ужина идем, а там какой-то силуэт. Это он обводит фишки. Видите, человек всего сам достиг.

Талант был виден сразу. Мы с Джабой Липартией были самыми взрослыми. Подсказывали: Миша, у тебя фантастическая скорость, удар колоссальный, пользуйся этим. Тики-таку свою убирай. Иногда прислушивался, иногда что-то получалось. Талант было видно, ждали, когда вырастет. «Шахтер» дождался, молодцы. Продали Мудрика за фантастическую сумму», – сказал Ковпак.

В этом сезоне АПЛ Михаил Мудрик провел за «Челси» десять матчей и забил два гола.

По теме:
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Вот почему АПЛ – самый невероятный чемпионат в мире»
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
Зинченко без титула. Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ
Александр Ковпак Михаил Мудрик Арсенал Киев Челси
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
Футбол | 14 ноября 2023, 07:50 15
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков

У лидера непростая финансвая ситуация

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Футбол | 13 ноября 2023, 21:25 6
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова занимает 1-е место в чемпионате Испании

МИКОЛЕНКО: «Рад за тех игроков, которые показывают класс в Европе»
Футбол | 14.11.2023, 12:15
МИКОЛЕНКО: «Рад за тех игроков, которые показывают класс в Европе»
МИКОЛЕНКО: «Рад за тех игроков, которые показывают класс в Европе»
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Футбол | 13.11.2023, 22:14
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Футбол | 13.11.2023, 13:30
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
12.11.2023, 23:05
Футбол
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
12.11.2023, 15:35 245
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
12.11.2023, 22:20 8
Футбол
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
12.11.2023, 15:32 39
Футбол
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
12.11.2023, 21:05
Теннис
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 265
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем