Александр КОВПАК: «Талант Мудрика был виден сразу»

Экс-футболист киевского «Арсенала» Александр Ковпак поделился мыслями о своем бывшем одноклубнике Михаиле Мудрике.

«Мишку я застал в «Арсенале». Ребенок был совсем, молодой, зеленый. Помню фото, я, Липартия и Мудрик. Жене показываю – «Смотри, вот 102 миллиона стоят. Мудрик – 100, и мы по миллиону».

Он в «Арсенале» еще не сформирован был, 18 лет. От Миши к тому времени больше нервов было, чем толку. В хорошем смысле. Он тогда себя лепил. Мудрик был протестантом против всех. Ему говорят: это нельзя, а он это делает. Говорят: сегодня предыгровая – 50 минут, потом идем все ужинать. После ужина идем, а там какой-то силуэт. Это он обводит фишки. Видите, человек всего сам достиг.

Талант был виден сразу. Мы с Джабой Липартией были самыми взрослыми. Подсказывали: Миша, у тебя фантастическая скорость, удар колоссальный, пользуйся этим. Тики-таку свою убирай. Иногда прислушивался, иногда что-то получалось. Талант было видно, ждали, когда вырастет. «Шахтер» дождался, молодцы. Продали Мудрика за фантастическую сумму», – сказал Ковпак.

В этом сезоне АПЛ Михаил Мудрик провел за «Челси» десять матчей и забил два гола.