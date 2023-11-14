Романо: Наполи ведет переговоры с еще одним главным тренером

Итальянский «Наполи» ведет переговоры с еще одним кандидатом на должность главного тренера, сообщает Фабрицио Романо.

«Адзурри» рассматривают возможность возвращения Вальтера Маццарри. 62-летний тренер готов принять предложение президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о контракте до конца нынешнего сезона. Аналогичное предложение ранее отклонил Игор Тудор, который хочет двухлетний контракт.

Вальтер Маццарри работал в «Наполи» с октября 2009 по май 2013 года, выиграл Кубок Италии и сделал «Адзурри» вице-чемпионами страны. С мая прошлого года Маццарри безработный после увольнения из «Кальяри».

Сейчас главный тренер неаполитанцев – 59-летний француз Руди Гарсия. Однако об его увольнении клуб сообщил только после того, как договорится с новым главным тренером.