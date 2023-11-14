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  4. Романо: Наполи ведет переговоры с еще одним главным тренером
Италия
14 ноября 2023, 10:58 |
210
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Романо: Наполи ведет переговоры с еще одним главным тренером

Вальтер Маццарри готов принять условия Наполи

14 ноября 2023, 10:58 |
210
0
Романо: Наполи ведет переговоры с еще одним главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Маццарри

Итальянский «Наполи» ведет переговоры с еще одним кандидатом на должность главного тренера, сообщает Фабрицио Романо.

«Адзурри» рассматривают возможность возвращения Вальтера Маццарри. 62-летний тренер готов принять предложение президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о контракте до конца нынешнего сезона. Аналогичное предложение ранее отклонил Игор Тудор, который хочет двухлетний контракт.

Вальтер Маццарри работал в «Наполи» с октября 2009 по май 2013 года, выиграл Кубок Италии и сделал «Адзурри» вице-чемпионами страны. С мая прошлого года Маццарри безработный после увольнения из «Кальяри».

Сейчас главный тренер неаполитанцев – 59-летний француз Руди Гарсия. Однако об его увольнении клуб сообщил только после того, как договорится с новым главным тренером.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Вальтер Маццарри назначение тренера Фабрицио Романо Аурелио Де Лаурентис Игор Тудор
Источник Фабрицио Романо
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