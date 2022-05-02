Кальяри уволил главного тренера

«Кальяри» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Вальтера Маццарри. Он возглавлял команду с сентября прошлого года.

Таким образом, это уже второе увольнение главного тренера в «Кальяри» по ходу нынешнего сезона. Начинала сезон команда под руководством Леонардо Семпличи.

За три тура до финиша Серии А «Кальяри» идет 17-м в Серии А. Отрыв от зоны вылета – три очка, при этом у «Салернитаны» еще две игры в запасе.