Работал с Интером и Наполи. Кальяри назначил нового главного тренера

Вчера в Серии А состоялось сразу две тренерских отставки. Кроме «Вероны», своего главного тренера, Леонардо Семпличи, уволил «Кальяри».

А уже сегодня клуб из Сардинии официально объявил о том, что новым главным тренером команды станет Вальтер Маццарри. С ним подписан контракт до лета 2024 года.

59-летний специалист известен, прежде всего, по работе с «Наполи» (2009-2013 годы) и с «Интером» (2013-2014). Предыдущим местом работы Маццарри был «Торино», который он возглавлял в 2018 – 2020 годах.

После трех туров Серии А нынешнего сезона на счету «Кальяри» 1 очко и 17-е место в турнирной таблице.

Вчера «Верона» назначила на пост главного тренера Игора Тудора.