Работал с Интером и Наполи. Кальяри назначил нового главного тренера

Команду возглавил Вальтер Маццарри

  • 15.09.2021 15:46
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Работал с Интером и Наполи. Кальяри назначил нового главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Маццарри

Вчера в Серии А состоялось сразу две тренерских отставки. Кроме «Вероны», своего главного тренера, Леонардо Семпличи, уволил «Кальяри».

А уже сегодня клуб из Сардинии официально объявил о том, что новым главным тренером команды станет Вальтер Маццарри. С ним подписан контракт до лета 2024 года.

59-летний специалист известен, прежде всего, по работе с «Наполи» (2009-2013 годы) и с «Интером» (2013-2014). Предыдущим местом работы Маццарри был «Торино», который он возглавлял в 2018 – 2020 годах.

После трех туров Серии А нынешнего сезона на счету «Кальяри» 1 очко и 17-е место в турнирной таблице.

Вчера «Верона» назначила на пост главного тренера Игора Тудора.

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Источник — ФК Кальяри

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