ОФИЦИАЛЬНО. Верона получила нового главного тренера

«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Игора Тудора. Контракт с 43-летним хорватским специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

На посту главного тренера Тудор заменил Эусебио Ди Франческо, который был уволен сегодня утром после трех поражений в трех стартовых турах Серии А.

Предыдущим местом работы Тудора был «Ювентус», где он работал в прошлом сезоне в качестве ассистента Андреа Пирло. В качестве главного тренера в Серии А он ранее работал с «Удинезе» в 2018 и 2019 годах.