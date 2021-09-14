ОФИЦИАЛЬНО. Верона получила нового главного тренера

«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Игора Тудора. Контракт с 43-летним хорватским специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
На посту главного тренера Тудор заменил Эусебио Ди Франческо, который был уволен сегодня утром после трех поражений в трех стартовых турах Серии А.
Предыдущим местом работы Тудора был «Ювентус», где он работал в прошлом сезоне в качестве ассистента Андреа Пирло. В качестве главного тренера в Серии А он ранее работал с «Удинезе» в 2018 и 2019 годах.
Источник — ФК Верона
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