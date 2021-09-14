Провал за провалом. Ди Франческо уволен с поста тренера Вероны

Известный тренер не продержался в клубе дольше трех туров

  • 14.09.2021 15:55
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Провал за провалом. Ди Франческо уволен с поста тренера Вероны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский специалист Эусебио Ди Франческо уволен с поста главного тренера «Вероны». Как сообщает пресс-служба клуба, вместе с ним клуб покинул также весь тренерский штаб.

Напомним, что 52-летний Ди Франческо возглавил «Верону» в июне 2021 года. Под его руководством клуб провел три матча в Серии А и потерпел три поражения.

Напомним, что ранее Ди Франческо из-за неудачных результатов был уволен из «Кальяри». До этого в 2019-м году после семи туров покинул «Сампдорию». Также в послужном списке тренера «Виртус Ланчиано», «Пескара», «Лечче», «Сассуоло», «Рома».

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Источник — ФК Верона

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