Провал за провалом. Ди Франческо уволен с поста тренера Вероны

Итальянский специалист Эусебио Ди Франческо уволен с поста главного тренера «Вероны». Как сообщает пресс-служба клуба, вместе с ним клуб покинул также весь тренерский штаб.
Напомним, что 52-летний Ди Франческо возглавил «Верону» в июне 2021 года. Под его руководством клуб провел три матча в Серии А и потерпел три поражения.
Напомним, что ранее Ди Франческо из-за неудачных результатов был уволен из «Кальяри». До этого в 2019-м году после семи туров покинул «Сампдорию». Также в послужном списке тренера «Виртус Ланчиано», «Пескара», «Лечче», «Сассуоло», «Рома».
Источник — ФК Верона
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