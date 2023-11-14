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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 09:28 | Обновлено 14 ноября 2023, 09:37
625
1

Они просто врут. Цыганык рассказал о разговоре с Луческу о российских СМИ

Тренер больше не планирует общаться с российскими СМИ

14 ноября 2023, 09:28 | Обновлено 14 ноября 2023, 09:37
625
1
Они просто врут. Цыганык рассказал о разговоре с Луческу о российских СМИ
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Журналист Игорь Цыганык пообщался с экс-тренером «Динамо» и «Шахтера» Мирчей Луческу после недавнего интервью румынского специалиста с российскими СМИ.

«Луческу много раз мне говорил, что Украина – его второй дом. У него были предложения, но он оставался в Украине. У меня были вопросы к Луческу после его интервью российским СМИ. И он мне сказал, что журналисты просто соврали. Что российские журналисты все перекрутили. Они говорили про одно, а выдали совсем другое».

«И он не собирался и не будет работать в россии. И им он говорил, что россия – агрессор, но этого они не дали. У меня к Луческу был один вопрос: зачем было давать интервью россиянам? Мирча сказал, что больше никогда не будет общаться с российскими журналистами».

«Не знаю, как к этому относиться. Но Луческу сразу вышел и сказал – это все ложь», — рассказал Цыганык.

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Мирча Луческу российско-украинская война Игорь Цыганык Динамо Киев Шахтер Донецк
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Xvalenok03
Значит интервью было.
Понятно, что луческу наша страна и все что здесь происходит до одного места. Раз давал интервью.
Но с этической точки зрения это выглядит гадко.
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