Они просто врут. Цыганык рассказал о разговоре с Луческу о российских СМИ

Журналист Игорь Цыганык пообщался с экс-тренером «Динамо» и «Шахтера» Мирчей Луческу после недавнего интервью румынского специалиста с российскими СМИ.

«Луческу много раз мне говорил, что Украина – его второй дом. У него были предложения, но он оставался в Украине. У меня были вопросы к Луческу после его интервью российским СМИ. И он мне сказал, что журналисты просто соврали. Что российские журналисты все перекрутили. Они говорили про одно, а выдали совсем другое».

«И он не собирался и не будет работать в россии. И им он говорил, что россия – агрессор, но этого они не дали. У меня к Луческу был один вопрос: зачем было давать интервью россиянам? Мирча сказал, что больше никогда не будет общаться с российскими журналистами».

«Не знаю, как к этому относиться. Но Луческу сразу вышел и сказал – это все ложь», — рассказал Цыганык.