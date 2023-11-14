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ATP
14 ноября 2023, 03:49 |
34
0

Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

14 ноября 2023, 03:49 |
34
0
Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Янник Синнер

14 ноября состоятся матчи 2-го тура в Зеленой группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Новак Джокович (Сербия, ATP 1) сыграет против Янник Синнера (Италия, ATP 4). Встреча состоится 4-м запуском после матча Додиг / Крайчек – Гранольерс / Себальос. Ориентировочное время начала поединка – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов. Джокович выиграл все 4 очных поединка.

В Зеленой группе Новак и Янник играют вместе с Хольгером Руне и Стефаносом Циципасом.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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Новак Джокович Янник Синнер Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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