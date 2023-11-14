Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023
14 ноября состоятся матчи 2-го тура в Зеленой группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
Новак Джокович (Сербия, ATP 1) сыграет против Янник Синнера (Италия, ATP 4). Встреча состоится 4-м запуском после матча Додиг / Крайчек – Гранольерс / Себальос. Ориентировочное время начала поединка – 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 5-я встреча теннисистов. Джокович выиграл все 4 очных поединка.
В Зеленой группе Новак и Янник играют вместе с Хольгером Руне и Стефаносом Циципасом.
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Пихаленок может перебраться в Житомир
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе