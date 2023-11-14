Новак Джокович – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября состоятся матчи 2-го тура в Зеленой группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Новак Джокович (Сербия, ATP 1) сыграет против Янник Синнера (Италия, ATP 4). Встреча состоится 4-м запуском после матча Додиг / Крайчек – Гранольерс / Себальос. Ориентировочное время начала поединка – 22:00 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисистов. Джокович выиграл все 4 очных поединка.

В Зеленой группе Новак и Янник играют вместе с Хольгером Руне и Стефаносом Циципасом.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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