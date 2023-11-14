Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) опубликовала новые фотографии в своем Instagram.



1 ноября Костюк вышла замуж и сейчас проводит медовый месяц на Мальдивах.

«Этот купальник заслуживает отдельного поста. Не смогла выбрать любимую фотографию. Какая для вас?».

ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах