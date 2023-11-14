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14 ноября 2023, 03:36 |
337
0

ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах

Марта опубликовала новые фотографии в своем Instagram

14 ноября 2023, 03:36 |
337
0
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

1 ноября Костюк вышла замуж и сейчас проводит медовый месяц на Мальдивах.

«Этот купальник заслуживает отдельного поста. Не смогла выбрать любимую фотографию. Какая для вас?».

ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах

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Марта Костюк фото lifestyle
Источник Sport.ua
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