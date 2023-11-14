Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стефанос Циципас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
14 ноября 2023, 02:44 |
20
0

Стефанос Циципас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023

14 ноября 2023, 02:44 |
20
0
Стефанос Циципас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне и Стефанос Циципас

14 ноября состоятся матчи 2-го тура в Зеленой группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Стефанос Циципас (Греция, ATP 6) сыграет против Хольгера Руне (Дания, ATP 10). Встреча состоится 2-м запуском после матча Гонсалес / Роже-Васслен – Гонсалес / Мольтени. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисистов. Сейчас счет 2:0 в пользу датчанина.

В Зеленой группе Стефанос и Хольгер играют вместе с Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки. Ноле также расписался на груди
ВИДЕО. «Иди в ж**у!». Рублев уступил Медведеву на Итоговом турнире АТР 2023
Сенсация в Турине. Алькарас уступил Звереву на Итоговом турнире АТР 2023
Стефанос Циципас Хольгер Руне Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
Теннис | 13 ноября 2023, 07:30 0
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке

Но это не помогло выиграть матч

Twitter Эвертона – о Миколенко: «Он волшебный, и вы это знаете»
Футбол | 13 ноября 2023, 17:13 7
Twitter Эвертона – о Миколенко: «Он волшебный, и вы это знаете»
Twitter Эвертона – о Миколенко: «Он волшебный, и вы это знаете»

Украинец выдал солидные цифры в игре против «Кристал Пэлас»

Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Футбол | 13.11.2023, 17:10
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Футбол | 13.11.2023, 17:53
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бокс | 13.11.2023, 09:39
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
12.11.2023, 15:32 38
Футбол
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
12.11.2023, 15:35 243
Футбол
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
12.11.2023, 12:33 12
Футбол
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
13.11.2023, 13:30 8
Футбол
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 5
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем