Стефанос Циципас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября состоятся матчи 2-го тура в Зеленой группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Стефанос Циципас (Греция, ATP 6) сыграет против Хольгера Руне (Дания, ATP 10). Встреча состоится 2-м запуском после матча Гонсалес / Роже-Васслен – Гонсалес / Мольтени. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисистов. Сейчас счет 2:0 в пользу датчанина.

В Зеленой группе Стефанос и Хольгер играют вместе с Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей

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