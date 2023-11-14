Стефанос Циципас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2023
14 ноября состоятся матчи 2-го тура в Зеленой группе на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
Стефанос Циципас (Греция, ATP 6) сыграет против Хольгера Руне (Дания, ATP 10). Встреча состоится 2-м запуском после матча Гонсалес / Роже-Васслен – Гонсалес / Мольтени. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисистов. Сейчас счет 2:0 в пользу датчанина.
В Зеленой группе Стефанос и Хольгер играют вместе с Новаком Джоковичем и Янником Синнером.
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Но это не помогло выиграть матч
Украинец выдал солидные цифры в игре против «Кристал Пэлас»