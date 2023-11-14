Суперкомпьютер BETSIE компании Bettingexpert предсказал итоговую таблицу АПЛ 2023/24.

По прогнозам, «Манчестер Юнайтед» финиширует на неутешительном восьмом месте. Это будет равнозначно худшему результату «Юнайтед» за более чем 30 лет.

Что касается других клубов, «Тоттенхэм», который сейчас проиграл два матча подряд «Челси» и «Вулверхэмптону», по прогнозам, отстанет от таких клубов, как «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» в таблице.

В настоящее время «шпоры» занимают четвертое место в таблице – всего в двух очках от лидера, и некоторые утверждают, что они могут неожиданно завоевать титул под руководством Ангелоса Постекоглу.

Однако BETSIE предсказывает, что клуб резко сдаст обороты, прежде чем в конечном итоге финиширует седьмым.

Маурисио Почеттино начинает менять судьбу «Челси» и Михаила Мудрика, и их ничья с «Манчестер Сити» со счетом 4:4 убедила AI, что клуб станет шестым, что является улучшением по сравнению с прошлым сезоном.

Между тем, ожидается, что «Ньюкасл», который в субботу вечером проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2, по-прежнему будет претендовать на место в четверке лучших второй сезон подряд.

«Астон Вилла», которая фантастически начала сезон, по прогнозам, финиширует на пятом месте.

В нижней части турнирной таблицы не произошло никаких изменений: «Бернли», «Лутон» и «Шеффилд Юнайтед» по-прежнему прогнозируют падение, в то время как «Манчестер Сити» и «Арсенал», как ожидается, финишируют в топ-2, как и в прошлом году. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко снова останется без трофея, заняв итоговое 2-е место.

Итоговая таблица АПЛ 2023/24 по прогнозам суперкомпьютера BETSIE

Манчестер Сити Арсенал Ливерпуль Ньюкасл Юнайтед Астон Вилла Челси Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Брайтон Брентфорд Вест Хэм Эвертон Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ноттингем Форест Фулхэм Борнмут Бернли Лутон Таун Шеффилд Юнайтед

Турнирная таблица АПЛ 2023/24 после 12 туров