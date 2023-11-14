Зинченко без титула. Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ
«Манчестер Сити» снова выиграет чемпионат Англии
Суперкомпьютер BETSIE компании Bettingexpert предсказал итоговую таблицу АПЛ 2023/24.
По прогнозам, «Манчестер Юнайтед» финиширует на неутешительном восьмом месте. Это будет равнозначно худшему результату «Юнайтед» за более чем 30 лет.
Что касается других клубов, «Тоттенхэм», который сейчас проиграл два матча подряд «Челси» и «Вулверхэмптону», по прогнозам, отстанет от таких клубов, как «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» в таблице.
В настоящее время «шпоры» занимают четвертое место в таблице – всего в двух очках от лидера, и некоторые утверждают, что они могут неожиданно завоевать титул под руководством Ангелоса Постекоглу.
Однако BETSIE предсказывает, что клуб резко сдаст обороты, прежде чем в конечном итоге финиширует седьмым.
Маурисио Почеттино начинает менять судьбу «Челси» и Михаила Мудрика, и их ничья с «Манчестер Сити» со счетом 4:4 убедила AI, что клуб станет шестым, что является улучшением по сравнению с прошлым сезоном.
Между тем, ожидается, что «Ньюкасл», который в субботу вечером проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2, по-прежнему будет претендовать на место в четверке лучших второй сезон подряд.
«Астон Вилла», которая фантастически начала сезон, по прогнозам, финиширует на пятом месте.
В нижней части турнирной таблицы не произошло никаких изменений: «Бернли», «Лутон» и «Шеффилд Юнайтед» по-прежнему прогнозируют падение, в то время как «Манчестер Сити» и «Арсенал», как ожидается, финишируют в топ-2, как и в прошлом году. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко снова останется без трофея, заняв итоговое 2-е место.
Итоговая таблица АПЛ 2023/24 по прогнозам суперкомпьютера BETSIE
- Манчестер Сити
- Арсенал
- Ливерпуль
- Ньюкасл Юнайтед
- Астон Вилла
- Челси
- Тоттенхэм
- Манчестер Юнайтед
- Брайтон
- Брентфорд
- Вест Хэм
- Эвертон
- Вулверхэмптон
- Кристал Пэлас
- Ноттингем Форест
- Фулхэм
- Борнмут
- Бернли
- Лутон Таун
- Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица АПЛ 2023/24 после 12 туров
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