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Евро
Италия
17.11.2023 21:45 - : -
Северная Македония
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Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 01:01 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:06
102
0

Италия – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 ноября в 21:45 матч квалификации Евро-2024

14 ноября 2023, 01:01 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:06
102
0
Италия – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 ноября, в 21:45 начнется матч отборочного турнира Евро-2024 в группе С, в котором встречаются сборные Италии и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».

В турнирной таблице группы С сборная Италии занимает 3-е место, имея 10 очков после 6 матчей. Команда Северной Македонии на 4-й позиции с 7 пунктами также после 6 игр.

Видеотрансляцию Италия – Северная Македония проводит MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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