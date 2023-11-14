17.11.2023 21:45 - : -
Чемпионат Европы14 ноября 2023, 01:01 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:06
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Италия – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 ноября в 21:45 матч квалификации Евро-2024
14 ноября 2023, 01:01 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:06
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В пятницу, 17 ноября, в 21:45 начнется матч отборочного турнира Евро-2024 в группе С, в котором встречаются сборные Италии и Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».
В турнирной таблице группы С сборная Италии занимает 3-е место, имея 10 очков после 6 матчей. Команда Северной Македонии на 4-й позиции с 7 пунктами также после 6 игр.
Видеотрансляцию Италия – Северная Македония проводит MEGOGO.
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