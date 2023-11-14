В пятницу, 17 ноября, в 21:45 начнется матч отборочного турнира Евро-2024 в группе С, в котором встречаются сборные Италии и Северной Македонии.

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Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».

В турнирной таблице группы С сборная Италии занимает 3-е место, имея 10 очков после 6 матчей. Команда Северной Македонии на 4-й позиции с 7 пунктами также после 6 игр.

Видеотрансляцию Италия – Северная Македония проводит MEGOGO.