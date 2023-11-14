ЧИЖЕВСКИЙ: «Бездарно сыграли. Карпаты нас просто уничтожили»
Главный тренер «Агробизнеса» взял ответственность за поражение на себя
Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский эмоционально высказался в Facebook после разгромного поражения от львовских «Карпат» (0:3) в матче 16-го тура Первой лиги:
«Извиняюсь перед болельщиками за игру, провалили ее полностью. Вину полностью беру на себя! Бездарно сыграли, отдаю должное Карпатам, что не дали нам ничего сделать.
Карпаты просто уничтожили нас на футбольном поле, но из-за таких игр мы должны становиться сильнее, анализируя их».
«Агробизнес» сейчас занимает 4-е место в группе A Первой лиги (26 очков), а «Карпаты» лидируют, набрав 39 баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр поднял титул над головой в Ташкенте
Александр переиграл Карлоса в трех сетах на старте АТР Finals 2023