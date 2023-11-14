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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 00:27 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:07
68
0

Металлист 1925 надолго лишился Вачиберадзе. Известна травма и сроки

Хавбек получил повреждение в матче против «Полесья»

14 ноября 2023, 00:27 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:07
68
0
Металлист 1925 надолго лишился Вачиберадзе. Известна травма и сроки
ФК Металлист 1925

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Бека Вачиберадзе в матче 14-го тура УПЛ против «Полесья» (1:2), который состоялся 11 ноября, получил травму.

Сообщается, что у 27-летнего игрока выявлено повреждение хряща соединения грудины с ребрами. По этой причине Вачиберадзе выбыл из строя сроком от трех недель.

Бека Вачиберадзе в нынешнем сезоне стал автором 1 гола в 12 матчах.

«Металлист 1925» в таблице УПЛ сейчас занимает 11-е место.

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травма Бека Вачиберадзе Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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