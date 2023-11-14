Украина. Премьер лига14 ноября 2023, 00:27 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:07
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Металлист 1925 надолго лишился Вачиберадзе. Известна травма и сроки
Хавбек получил повреждение в матче против «Полесья»
14 ноября 2023, 00:27 | Обновлено 14 ноября 2023, 02:07
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Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Бека Вачиберадзе в матче 14-го тура УПЛ против «Полесья» (1:2), который состоялся 11 ноября, получил травму.
Сообщается, что у 27-летнего игрока выявлено повреждение хряща соединения грудины с ребрами. По этой причине Вачиберадзе выбыл из строя сроком от трех недель.
Бека Вачиберадзе в нынешнем сезоне стал автором 1 гола в 12 матчах.
«Металлист 1925» в таблице УПЛ сейчас занимает 11-е место.
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