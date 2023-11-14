Металлист 1925 надолго лишился Вачиберадзе. Известна травма и сроки

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Бека Вачиберадзе в матче 14-го тура УПЛ против «Полесья» (1:2), который состоялся 11 ноября, получил травму.

Сообщается, что у 27-летнего игрока выявлено повреждение хряща соединения грудины с ребрами. По этой причине Вачиберадзе выбыл из строя сроком от трех недель.

Бека Вачиберадзе в нынешнем сезоне стал автором 1 гола в 12 матчах.

«Металлист 1925» в таблице УПЛ сейчас занимает 11-е место.