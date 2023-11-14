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Англия
14 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:29
156
0

Салах – 2-й. Определен лучший трансфер Ливерпуля

Составлен интересный рейтинг

14 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:29
156
0
Салах – 2-й. Определен лучший трансфер Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Британское издание FourFourTwo презентовало свою версию лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба.

Вне конкуренции оказался переход Кенни Далглиша из «Селтика» в стане мерсисайдцев, датированный 1977 годом.

На второй позиции расположился трансфер Мохамеда Салаха из «Ромы», который состоялся в 2017 году. Также в топ-3 переход Иана Раша из «Честер Сити» в 1980 году.

Топ-10 лучших подписаний в истории «Ливерпуля» (версия FourFourTwo)

  • 1. Кенни Далглиш, из «Селтика» в 1977 году
  • 2. Мохамед Салах, из «Ромы» в 2017 году
  • 3. Иан Раш, из «Честер Сити» в 1980 году
  • 4. Кевин Киган, из «Сканторп Юнайтед» в 1971 году
  • 5. Грэм Сунесс, из «Мидлсбро» в 1978 году
  • 6. Джон Барнс, из «Уотфорда» в 1987 году
  • 7. Луис Суарес, из «Аякса» в 2011 году
  • 8. Роджер Хант, из «Стоктон Хит» в 1958 году
  • 9. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» в 2018 году
  • 10. Рон Йейтс, из «Данди Юнайтед» в 1961 году

Ранее издание FourFourTwo составило реестр из 32-х лучших трансферов в истории английского клуба «Манчестер Юнайтед».

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Ливерпуль Мохамед Салах Кенни Далглиш Иан Раш Грэм Сунесс Луис Суарес
Источник FourFourTwo
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