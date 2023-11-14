Англия14 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:29
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Салах – 2-й. Определен лучший трансфер Ливерпуля
Составлен интересный рейтинг
14 ноября 2023, 00:10 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:29
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Британское издание FourFourTwo презентовало свою версию лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба.
Вне конкуренции оказался переход Кенни Далглиша из «Селтика» в стане мерсисайдцев, датированный 1977 годом.
На второй позиции расположился трансфер Мохамеда Салаха из «Ромы», который состоялся в 2017 году. Также в топ-3 переход Иана Раша из «Честер Сити» в 1980 году.
Топ-10 лучших подписаний в истории «Ливерпуля» (версия FourFourTwo)
- 1. Кенни Далглиш, из «Селтика» в 1977 году
- 2. Мохамед Салах, из «Ромы» в 2017 году
- 3. Иан Раш, из «Честер Сити» в 1980 году
- 4. Кевин Киган, из «Сканторп Юнайтед» в 1971 году
- 5. Грэм Сунесс, из «Мидлсбро» в 1978 году
- 6. Джон Барнс, из «Уотфорда» в 1987 году
- 7. Луис Суарес, из «Аякса» в 2011 году
- 8. Роджер Хант, из «Стоктон Хит» в 1958 году
- 9. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» в 2018 году
- 10. Рон Йейтс, из «Данди Юнайтед» в 1961 году
Ранее издание FourFourTwo составило реестр из 32-х лучших трансферов в истории английского клуба «Манчестер Юнайтед».
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