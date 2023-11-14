Салах – 2-й. Определен лучший трансфер Ливерпуля

Британское издание FourFourTwo презентовало свою версию лучших трансферов «Ливерпуля» за всю историю клуба.

Вне конкуренции оказался переход Кенни Далглиша из «Селтика» в стане мерсисайдцев, датированный 1977 годом.

На второй позиции расположился трансфер Мохамеда Салаха из «Ромы», который состоялся в 2017 году. Также в топ-3 переход Иана Раша из «Честер Сити» в 1980 году.

Топ-10 лучших подписаний в истории «Ливерпуля» (версия FourFourTwo)

1. Кенни Далглиш, из «Селтика» в 1977 году

2. Мохамед Салах, из «Ромы» в 2017 году

3. Иан Раш, из «Честер Сити» в 1980 году

4. Кевин Киган, из «Сканторп Юнайтед» в 1971 году

5. Грэм Сунесс, из «Мидлсбро» в 1978 году

6. Джон Барнс, из «Уотфорда» в 1987 году

7. Луис Суарес, из «Аякса» в 2011 году

8. Роджер Хант, из «Стоктон Хит» в 1958 году

9. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» в 2018 году

10. Рон Йейтс, из «Данди Юнайтед» в 1961 году

Ранее издание FourFourTwo составило реестр из 32-х лучших трансферов в истории английского клуба «Манчестер Юнайтед».