Роналду – только 8-й. Названы лучшие подписания Манчестер Юнайтед

Британское издание FourFourTwo составило реестр из 32-х лучших трансферов в истории английского клуба «Манчестер Юнайтед».

Лидером стало приглашение Брайана Робсона в 1981 году из «Вест Бромвича». В тройку луших также вошли появления в стане манкунианцев Дениса Лоу и Эрика Кантона.

Любопытно, что подписание «Манчестер Юнайтед» португальца Криштиану Роналду заняло в рейтинге FourFourTwo только 8-ю позицию.

Топ-10 лучших подписаний «Манчестер Юнайтед» (версия FourFourTwo)

1. Брайан Робсон, из «Вест Бромвича» в 1981 году

2. Денис Лоу, из «Торино» в 1962 году

3. Эрик Кантона, из «Лидса» в 1992 году

4. Уэйн Руни, из «Эвертона» в 2004 году

5. Петер Шмейхель, из «Брондбю» в 1991 году

6. Рой Кин, из «Ноттингем Форест» в 1993 году

7. Рио Фердинанд, из «Лидса» в 2002 году

8. Криштиану Роналду, из «Спортинга» в 2003 году

9. Руд ван Нистелрой, из ПСВ в 2001 году

10. Денис Ирвин, из «Олдхэма» в 1990 году

Напомним, ранее издание FourFourTwo назвало лучшего игрока в истории «Манчестер Юнайтед».