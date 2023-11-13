Роналду – только 8-й. Названы лучшие подписания Манчестер Юнайтед
FourFourTwo проанализировано входящие трансферы «красных дьяволов»
Британское издание FourFourTwo составило реестр из 32-х лучших трансферов в истории английского клуба «Манчестер Юнайтед».
Лидером стало приглашение Брайана Робсона в 1981 году из «Вест Бромвича». В тройку луших также вошли появления в стане манкунианцев Дениса Лоу и Эрика Кантона.
Любопытно, что подписание «Манчестер Юнайтед» португальца Криштиану Роналду заняло в рейтинге FourFourTwo только 8-ю позицию.
Топ-10 лучших подписаний «Манчестер Юнайтед» (версия FourFourTwo)
- 1. Брайан Робсон, из «Вест Бромвича» в 1981 году
- 2. Денис Лоу, из «Торино» в 1962 году
- 3. Эрик Кантона, из «Лидса» в 1992 году
- 4. Уэйн Руни, из «Эвертона» в 2004 году
- 5. Петер Шмейхель, из «Брондбю» в 1991 году
- 6. Рой Кин, из «Ноттингем Форест» в 1993 году
- 7. Рио Фердинанд, из «Лидса» в 2002 году
- 8. Криштиану Роналду, из «Спортинга» в 2003 году
- 9. Руд ван Нистелрой, из ПСВ в 2001 году
- 10. Денис Ирвин, из «Олдхэма» в 1990 году
Напомним, ранее издание FourFourTwo назвало лучшего игрока в истории «Манчестер Юнайтед».
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