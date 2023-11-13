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  4. Роналду – только 8-й. Названы лучшие подписания Манчестер Юнайтед
Англия
13 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 13 ноября 2023, 20:43
1077
0

Роналду – только 8-й. Названы лучшие подписания Манчестер Юнайтед

FourFourTwo проанализировано входящие трансферы «красных дьяволов»

13 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 13 ноября 2023, 20:43
1077
0
Роналду – только 8-й. Названы лучшие подписания Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Робсон

Британское издание FourFourTwo составило реестр из 32-х лучших трансферов в истории английского клуба «Манчестер Юнайтед».

Лидером стало приглашение Брайана Робсона в 1981 году из «Вест Бромвича». В тройку луших также вошли появления в стане манкунианцев Дениса Лоу и Эрика Кантона.

Любопытно, что подписание «Манчестер Юнайтед» португальца Криштиану Роналду заняло в рейтинге FourFourTwo только 8-ю позицию.

Топ-10 лучших подписаний «Манчестер Юнайтед» (версия FourFourTwo)

  • 1. Брайан Робсон, из «Вест Бромвича» в 1981 году
  • 2. Денис Лоу, из «Торино» в 1962 году
  • 3. Эрик Кантона, из «Лидса» в 1992 году
  • 4. Уэйн Руни, из «Эвертона» в 2004 году
  • 5. Петер Шмейхель, из «Брондбю» в 1991 году
  • 6. Рой Кин, из «Ноттингем Форест» в 1993 году
  • 7. Рио Фердинанд, из «Лидса» в 2002 году
  • 8. Криштиану Роналду, из «Спортинга» в 2003 году
  • 9. Руд ван Нистелрой, из ПСВ в 2001 году
  • 10. Денис Ирвин, из «Олдхэма» в 1990 году

Напомним, ранее издание FourFourTwo назвало лучшего игрока в истории «Манчестер Юнайтед».

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Брайан Робсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик Кантона Уэйн Руни Петер Шмейхель Рой Кин Рио Фердинанд Руд ван Нистелрой
Источник FourFourTwo
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