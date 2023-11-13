Зарабатывает больше всех. Стала известна зарплата Коваленко в Эмполи

Стали известны зарплаты футболистов итальянского «Эмполи».

Самым высокооплачиваемым игроком клуба оказался украинский полузащитник Виктор Коваленко, получающий 2,028 миллиона фунтов в год. За ним разместились Себастьяно Луперто (1,976 млн), Ардиан Исмайли (1,612 млн), Альберто Грасси (1,612 млн) и Лоренцо Тонелли (1,612 млн).

Отметим, что из пятерки самых высокооплачиваемых футболистов «Эмполи» Коваленко только четвертый по проведенному времени на поле в этом сезоне (59 минут).

Ранее гол Виктора Коваленко принес «Эмполи» сенсационную выездную победу над «Наполи» в 12-м туре Серии А.