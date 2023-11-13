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Италия
13 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:23
710
1

Зарабатывает больше всех. Стала известна зарплата Коваленко в Эмполи

Украинец получает 2,028 миллиона фунтов в год

13 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:23
710
1
Зарабатывает больше всех. Стала известна зарплата Коваленко в Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Стали известны зарплаты футболистов итальянского «Эмполи».

Самым высокооплачиваемым игроком клуба оказался украинский полузащитник Виктор Коваленко, получающий 2,028 миллиона фунтов в год. За ним разместились Себастьяно Луперто (1,976 млн), Ардиан Исмайли (1,612 млн), Альберто Грасси (1,612 млн) и Лоренцо Тонелли (1,612 млн).

Отметим, что из пятерки самых высокооплачиваемых футболистов «Эмполи» Коваленко только четвертый по проведенному времени на поле в этом сезоне (59 минут).

Ранее гол Виктора Коваленко принес «Эмполи» сенсационную выездную победу над «Наполи» в 12-м туре Серии А.

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Эмполи Серия A чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко
Источник Salary Sport
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fifa2020
Все справедливо, Емполі получає безплатно гравця від Аталанти, який має допомогти залишитись їм в серії А, а взамін платить йому аталантівську зарплату! Так що не дорого він їм обійшовся, майже безплатно!
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