Юрий ВИРТ: «Победа Днепра-1 над Шахтером не выглядит случайной»

В центральном поединке 14 тура чемпионата УПЛ футболисты «Днепра-1» добыли волевую победу над «Шахтером» – 3:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт рассказал, что помогло днепрянам отпраздновать викторию:

– Были два разных тайма. До перерыва «Шахтер» уверенно диктовал условия, за исключением эпизода на 41-й минуте, когда «горняки» банально потеряли у своих ворот Эдуарда Сарапия. Я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться, ведь все в курсе, что одним из «козырей» днепрян является результативная игра при стандартных положениях Владимира Адамюка, Александра Сватка и упомянутого Сарапия. Но дончане об этом забыли и были наказаны. И главное, что именно этот гол Сарапия помог гостям поверить, что еще не все потеряно и во втором тайме мы увидели совсем другой «Днепр-1».

– Впрочем, еще до перерыва несмотря на игровое преимущество дончан чувствовалось, что им не хватает максимальной настроенности.

– Это можно объяснить тем, что «горняки» слишком много сил потратили в предыдущем победном матче Лиги чемпионов с «Барселоной». Вот эмоциональной страсти и не хватило на следующий поединок. А «Днепр-1» как раз оказался в роли «Шахтера» в противостоянии с каталонцами. Подопечные Юрия Максимова горели желанием прыгнуть выше головы. И повторяю, именно гол Сарапия позволил им добиться излома. А после индивидуального прохода Алексея Гуцуляка, завершившегося пушечным ударом в дальний угол и искусного исполнения штрафного Богданом Ледневым, стало очевидно, что «Шахтеру» на «Арене-Львов» не спастись. По крайней мере, я уже на 56-й минуте был уверен, что днепряне своего уже не отдадут. Они действовали очень организованно, благодаря четкой подстраховке нивелировали забегание «горняков» на флангах и не удивительно, что до голевых моментов у ворот Евгения Волынца дело не доходило. Более того, с каждой атакой номинальных хозяев становилось заметно, что силы у них иссякают. «Днепр-1» добыл волевую победу, которую нельзя назвать случайной.

– Днепряне смогут вмешаться в борьбу за «золото»?

– Самое интересное в главной группе – впереди. Кстати, «Днепр-1» мне очень понравился. Убежден, что если во время зимнего перерыва днепряне сохранят всех ключевых игроков, усилятся еще 2-3 квалифицированными новичками, то будут главным претендентом на завоевание золотых медалей.

Ранее почётный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился впечатлениями от победного матча 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»