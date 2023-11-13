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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 20:42 | Обновлено 13 ноября 2023, 20:51
2436
5

БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»

Почетный президент днепрян - о победном матче с «Шахтером»

13 ноября 2023, 20:42 | Обновлено 13 ноября 2023, 20:51
2436
5
БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»
СК Днепр-1.

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился впечатлениями от победного матча 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (3:1).

– Что чувствуете, когда видите «Днепр-1» на первом месте в таблице?

– Хочу всем скептикам напомнить, что 6 лет назад мы играли первую игру против «Буковины» в кубке Украины. Тогда сказал, что через 5 лет от создания команды будут еврокубки, а через 10 – Лига чемпионов. Я ведь не соврал. Чувствую гордость, что сдержал обещание родному городу. После вчерашнего матча у меня душа поет.

Мало кто вообще поначалу поверил в наш проект. Кто мог поверить, если бы 6 лет назад сказали, что будем побеждать «Шахтер» 3:1? Причем у нас до сих пор в составе есть Когут, Юрчук. Тот же Рубчинский, который, правда, тогда еще мячи подавал. Он сколько страдал от травм, а сейчас он в основе команды на главных ролях.

– Прокомментируйте, пожалуйста, матч с «Шахтером»

– Приход Юрия Максимова не просто дал новую жизнь игре команды, а продолжил процесс создания большой команды. «Днепр-1» был, есть и будет постоянным участником еврокубков. Считаю, что с этим тренером мы сможем достичь главной цели – гимна Лиги чемпионов на «Днепр-Арене», конечно, после победы в войне.

Была не игра, а шахматная комбинация, игра в футбольные шахматы. Юрий Вильевич использовал все сильные стороны клуба. Всем известно, что на сегодняшний день «Шахтер» – один из сильнейших клубов Украины, в первую очередь, финансово. Но работа тренера вышла на первый план: его установки и задачи игрокам, это сработало и победили. Я знал Максимова, как игрока, но теперь знаю, и как тренера. Уверен, что за ним большое футбольное тренерское будущее. И свои кубки Максимов еще поднимет над головой, и не только в Украине.

– О чем разговаривали с Максимовым до и после матча?

– Мы с ним на постоянной связи. До матча пошутил, чтобы передал игрокам, если не победят, то поедут все в первую штурмовую роту.

После матча просто поблагодарил его за победу и попросил, чтобы он поблагодарил ребят за выдержку, содержательный футбол и победу.

У нас была черная полоса, связанная с предыдущим тренерским составом, решение о назначении которого было неудачным. А вот сейчас есть тренер, отвечающий духу команды.

На международную паузу «Днепр-1» ушел лидером турнирной таблицы УПЛ с 30 очками в активе.

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Комментарии 5
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KIPR ALECS
Боже мій...яке кончене
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+3
Maksym Danik
І це смішно? Це він так жартує? Війна - це смерть і страждання. Ну хіба ми, як суспільство, заслуговуємо на таких клоунів хайпожерів? Ну чому нас вважають дурнями і селюками( совковим стереотипом недолугим)? Ці всі колі катлєти - як дзеркало суспільства? Ну я не розумію - є в реальному житті люди, які їх дивляться з розумним видом і сприймають серйозно?
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+1
AleksandrF
По его понятиям кто на фронте это штрафники?
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0
rus
Добавлено
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0
turist86
Після таких жартів футболісти можуть розбігтися - в Полісся, Карпати, або в ЄС.
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0
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