Юрий ВИРТ: «На игру с Италией Ребров вызвал всех сильнейших»

13 ноября в польском Гданьске национальная сборная Украины по футболу начала подготовку к решающему поединку отбора на Евро-2024- с Италией.

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о тех игроках, которых рулевой Сергей Ребров вызвал на ноябрьский этап подготовки:

– Считаю, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым внимательно следил, как за ходом событий в чемпионате УПЛ, так и игрой украинцев, выступающих за рубежом. По моему мнению, приглашение получили все сильнейшие. Следует отдать должное Сергею Реброву за то, что он доверяет молодым. Вот и на этот раз впервые были вызваны Владислав Дубинчак из «Динамо» и Максим Таловеров из австрийского ЛАСКа. Вспомнил наставник и о Данииле Сикане из «Шахтера», в активе которого уже есть выступления за главную команду страны. В последнее время «горняк» стабилизировал свою игру, забивает, поэтому и на виду. Убежден, что ребята прекрасно понимают важность противостояния с итальянцами и с максимальной ответственностью проведут подготовительный период. Теперь очень важно, чтобы обошлось без травм.

Напомним, что поединок Украина – Италия состоится в немецком Леверкузене 20 ноября.

Ранее наставник сборной Италии Лучано Спаллетти оценил решающие матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.