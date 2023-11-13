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13 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 13 ноября 2023, 22:42
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0

Юрий ВИРТ: «На игру с Италией Ребров вызвал всех сильнейших»

Экс-вратарь сборной – о составе национальной команды и новичках

13 ноября 2023, 22:29 | Обновлено 13 ноября 2023, 22:42
640
0
Юрий ВИРТ: «На игру с Италией Ребров вызвал всех сильнейших»
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в польском Гданьске национальная сборная Украины по футболу начала подготовку к решающему поединку отбора на Евро-2024- с Италией.

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о тех игроках, которых рулевой Сергей Ребров вызвал на ноябрьский этап подготовки:

– Считаю, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым внимательно следил, как за ходом событий в чемпионате УПЛ, так и игрой украинцев, выступающих за рубежом. По моему мнению, приглашение получили все сильнейшие. Следует отдать должное Сергею Реброву за то, что он доверяет молодым. Вот и на этот раз впервые были вызваны Владислав Дубинчак из «Динамо» и Максим Таловеров из австрийского ЛАСКа. Вспомнил наставник и о Данииле Сикане из «Шахтера», в активе которого уже есть выступления за главную команду страны. В последнее время «горняк» стабилизировал свою игру, забивает, поэтому и на виду.

Убежден, что ребята прекрасно понимают важность противостояния с итальянцами и с максимальной ответственностью проведут подготовительный период. Теперь очень важно, чтобы обошлось без травм.

Напомним, что поединок Украина – Италия состоится в немецком Леверкузене 20 ноября.

Ранее наставник сборной Италии Лучано Спаллетти оценил решающие матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.

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Источник Sport.ua
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