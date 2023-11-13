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13 ноября 2023, 22:09 | Обновлено 13 ноября 2023, 22:13
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0

Возвращается! Луис Суарес вызван в сборную Уругвая

Форвард был вне команды с ЧМ-2022

13 ноября 2023, 22:09 | Обновлено 13 ноября 2023, 22:13
305
0
Возвращается! Луис Суарес вызван в сборную Уругвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Нападающий Луис Суарес, который защищает цвета бразильского клуба «Гремио», вызван главным тренером сборной Уругвая Марсело Бьелсой на матча с командами Аргентины (17 ноября) и Боливии (21 ноября) в квалификации ЧМ-2026.

36-летний Суарес в последний раз играл в форме национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

Луис является вторым бомбардиром в истории южноамериканских отборочных турниров. Он проигрывает только аргентинцу Лионелю Месси – 29 голов против 31.

Напомним, несколько дней назад Луис Суарес в составе «Гремио» стал автором хет-трика за 19 минут в матче против «Ботафого».

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Луис Суарес ЧМ-2026 по футболу сборная Уругвая по футболу
Источник Sport.ua
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