Возвращается! Луис Суарес вызван в сборную Уругвая

Нападающий Луис Суарес, который защищает цвета бразильского клуба «Гремио», вызван главным тренером сборной Уругвая Марсело Бьелсой на матча с командами Аргентины (17 ноября) и Боливии (21 ноября) в квалификации ЧМ-2026.

36-летний Суарес в последний раз играл в форме национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

Луис является вторым бомбардиром в истории южноамериканских отборочных турниров. Он проигрывает только аргентинцу Лионелю Месси – 29 голов против 31.

Напомним, несколько дней назад Луис Суарес в составе «Гремио» стал автором хет-трика за 19 минут в матче против «Ботафого».