Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал

26-летний защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко назвал сильнейшую команду в мире.



«На данный момент самым сильным футбольным клубом в мире является «Манчестер Сити». Я знаю многих оттуда, ведь провел там не один год, знаю их менталитет победителя, это проект, который построен на много лет вперед. Когда ты смотришь на «Ман Сити», то понимаешь, что тебе еще есть над чем работать, чтобы стать лучше», – сказал Зинченко.

В составе «горожан» Александр Зинченко отыграл пять сезонов в АПЛ, после чего в 2022 году пополнил состав «канониров».

Ранее Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне.