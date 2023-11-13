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  4. Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Англия
13 ноября 2023, 22:14 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:02
2360
0

Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал

По мнению украинца, лучшим клубом современности является его бывшая команда

13 ноября 2023, 22:14 | Обновлено 13 ноября 2023, 23:02
2360
0
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко назвал сильнейшую команду в мире.

«На данный момент самым сильным футбольным клубом в мире является «Манчестер Сити». Я знаю многих оттуда, ведь провел там не один год, знаю их менталитет победителя, это проект, который построен на много лет вперед. Когда ты смотришь на «Ман Сити», то понимаешь, что тебе еще есть над чем работать, чтобы стать лучше», – сказал Зинченко.

В составе «горожан» Александр Зинченко отыграл пять сезонов в АПЛ, после чего в 2022 году пополнил состав «канониров».

Ранее Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне.

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Александр Зинченко Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitch
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