В Динамо определили лучшего игрока матча с Кривбассом

12 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги в Кривом Роге встретились местный «Кривбасс» и «Динамо».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу киевлян.

По итогам поединка пресс-служба «Динамо» провела голосование по определению лучшего игрока матча в составе своей команды. Набрав 43% голосов, победу в опросе одержал нападающий Владислав Ванат. Он, напомним, на 8-й минуте встречи стал автором гола в ворота «Кривбасса».

В топ-3 опроса также вошли Александр Караваев (23%) и Георгий Бущан (15%).

«Динамо» в УПЛ занимает 8-е место с 19 очками после 11 игр.