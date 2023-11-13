В Динамо определили лучшего игрока матча с Кривбассом
Киевляне подвели итог победного визиту в Кривой Рог
12 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги в Кривом Роге встретились местный «Кривбасс» и «Динамо».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу киевлян.
По итогам поединка пресс-служба «Динамо» провела голосование по определению лучшего игрока матча в составе своей команды. Набрав 43% голосов, победу в опросе одержал нападающий Владислав Ванат. Он, напомним, на 8-й минуте встречи стал автором гола в ворота «Кривбасса».
В топ-3 опроса также вошли Александр Караваев (23%) и Георгий Бущан (15%).
«Динамо» в УПЛ занимает 8-е место с 19 очками после 11 игр.
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