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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 21:50 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:59
584
2

В Динамо определили лучшего игрока матча с Кривбассом

Киевляне подвели итог победного визиту в Кривой Рог

13 ноября 2023, 21:50 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:59
584
2
В Динамо определили лучшего игрока матча с Кривбассом
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

12 ноября в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги в Кривом Роге встретились местный «Кривбасс» и «Динамо».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу киевлян.

По итогам поединка пресс-служба «Динамо» провела голосование по определению лучшего игрока матча в составе своей команды. Набрав 43% голосов, победу в опросе одержал нападающий Владислав Ванат. Он, напомним, на 8-й минуте встречи стал автором гола в ворота «Кривбасса».

В топ-3 опроса также вошли Александр Караваев (23%) и Георгий Бущан (15%).

«Динамо» в УПЛ занимает 8-е место с 19 очками после 11 игр.

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо Александр Караваев Георгий Бущан
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Gargantua
как по мне Каравэ был лучшим
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0
jugulator
Арбітр був найкращим у складі Динамо.
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-2
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