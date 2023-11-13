ФОТО. Тверкает на 10-м месте. Сексуальная боксерша потроллила Мудрика и Ко
Элли Брук является фанаткой «Манчестер Сити»
12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.
25-летняя модель Only Fans и боксерша Элли Брук потроллила «пенсионеров» после завершения поединка.
Девушка опубликовала несколько фото в своем Instagram в футболке «Манчестер Сити» и короткой белой юбке перед «Этихад Стэдиум» (стоит предположить, что фотографии – из архива, поскольку «синие» и «горожане» играли на «Стэмфорд Бридж».
«Челси тверкает на 10-м месте, лол», – подписала публикацию Элли.
Таким образом Брук потроллила украинского вингера Михаила Мудрика и компанию, которые находятся на 10-й позиции в АПЛ с 16 очками. К слову, «Сити» является лидером чемпионата Англии с 28 пунктами после 12 туров.
ФОТО. Тверкает на 10-м месте. Сексуальная боксерша потроллила Мудрика и Ко
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