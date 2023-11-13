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  4. ФОТО. Тверкает на 10-м месте. Сексуальная боксерша потроллила Мудрика и Ко
Англия
13 ноября 2023, 22:05 |
2710
0

ФОТО. Тверкает на 10-м месте. Сексуальная боксерша потроллила Мудрика и Ко

Элли Брук является фанаткой «Манчестер Сити»

13 ноября 2023, 22:05 |
2710
0
ФОТО. Тверкает на 10-м месте. Сексуальная боксерша потроллила Мудрика и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine. Элли Брук

12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.

25-летняя модель Only Fans и боксерша Элли Брук потроллила «пенсионеров» после завершения поединка.

Девушка опубликовала несколько фото в своем Instagram в футболке «Манчестер Сити» и короткой белой юбке перед «Этихад Стэдиум» (стоит предположить, что фотографии – из архива, поскольку «синие» и «горожане» играли на «Стэмфорд Бридж».

«Челси тверкает на 10-м месте, лол», – подписала публикацию Элли.

Таким образом Брук потроллила украинского вингера Михаила Мудрика и компанию, которые находятся на 10-й позиции в АПЛ с 16 очками. К слову, «Сити» является лидером чемпионата Англии с 28 пунктами после 12 туров.

ФОТО. Тверкает на 10-м месте. Сексуальная боксерша потроллила Мудрика и Ко

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фото lifestyle Элли Брук Манчестер Сити Челси Челси - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фанаты болельщики Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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