Беттер выиграл $7510, поставив на точный счет 4:4 в матче Челси – Ман Сити

12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.

«Синие» и «горожане» выдали пока что лучший матч текущего сезона и дали возможность некоторым игрокам на ставках заработать.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт букмекерской компании, один из их клиентов поставил 10 долларов на точный счет 4:4 в этом поединке.

Коэффициент на такой результат составлял 751.00, что позволило анонимному игроку выиграть 7510 долларов благодаря невероятному везению.