Беттер выиграл $7510, поставив на точный счет 4:4 в матче Челси – Ман Сити
Невероятное везение клиента букмекерской компании
12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.
«Синие» и «горожане» выдали пока что лучший матч текущего сезона и дали возможность некоторым игрокам на ставках заработать.
Как сообщает официальный Twitter-аккаунт букмекерской компании, один из их клиентов поставил 10 долларов на точный счет 4:4 в этом поединке.
Коэффициент на такой результат составлял 751.00, что позволило анонимному игроку выиграть 7510 долларов благодаря невероятному везению.
sorry what? pic.twitter.com/2gVgVyPgeY— Stake.com (@Stake) November 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы выиграли 11 матчей в испанском чемпионате
Марсело Морено заканчивает выступления в сборной Боливии