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  4. Беттер выиграл $7510, поставив на точный счет 4:4 в матче Челси – Ман Сити
Англия
13 ноября 2023, 21:43 |
2146
4

Беттер выиграл $7510, поставив на точный счет 4:4 в матче Челси – Ман Сити

Невероятное везение клиента букмекерской компании

13 ноября 2023, 21:43 |
2146
4
Беттер выиграл $7510, поставив на точный счет 4:4 в матче Челси – Ман Сити
ФК Манчестер Сити

12 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 4:4.

«Синие» и «горожане» выдали пока что лучший матч текущего сезона и дали возможность некоторым игрокам на ставках заработать.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт букмекерской компании, один из их клиентов поставил 10 долларов на точный счет 4:4 в этом поединке.

Коэффициент на такой результат составлял 751.00, что позволило анонимному игроку выиграть 7510 долларов благодаря невероятному везению.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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umnuy2
я прикидую как это всё он смотрел)))
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Gargantua
что должно быть в голове, чтобы сделать таку ставку?
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