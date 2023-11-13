В минувшие выходные (11-12 ноября) завершился 12-й тур Английской Премьер-лиги.

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба на субботний матч против «Бернли» и отличился роскошным голом. Его выступление статистический портал WhoScored оценил в 8.8 – самый высокий балл Александра в сезоне.

В этом сезоне АПЛ Зинченко отыграл за «Арсенал» одиннадцать матчей и забил один гол.

ВИДЕО. Лучшая игра сезона. Обзор действий Зинченко в матче с Бернли