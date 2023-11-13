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Англия
13 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:34
176
0

ВИДЕО. Лучшая игра сезона. Обзор действий Зинченко в матче с Бернли

Смотрите обзор действий украинца в матче АПЛ

13 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:34
176
0
ВИДЕО. Лучшая игра сезона. Обзор действий Зинченко в матче с Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В минувшие выходные (11-12 ноября) завершился 12-й тур Английской Премьер-лиги.

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба на субботний матч против «Бернли» и отличился роскошным голом. Его выступление статистический портал WhoScored оценил в 8.8 – самый высокий балл Александра в сезоне.

В этом сезоне АПЛ Зинченко отыграл за «Арсенал» одиннадцать матчей и забил один гол.

ВИДЕО. Лучшая игра сезона. Обзор действий Зинченко в матче с Бернли

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Источник Sport.ua
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