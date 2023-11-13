ВИДЕО. Лучшая игра сезона. Обзор действий Зинченко в матче с Бернли
Смотрите обзор действий украинца в матче АПЛ
В минувшие выходные (11-12 ноября) завершился 12-й тур Английской Премьер-лиги.
Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба на субботний матч против «Бернли» и отличился роскошным голом. Его выступление статистический портал WhoScored оценил в 8.8 – самый высокий балл Александра в сезоне.
В этом сезоне АПЛ Зинченко отыграл за «Арсенал» одиннадцать матчей и забил один гол.
ВИДЕО. Лучшая игра сезона. Обзор действий Зинченко в матче с Бернли
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