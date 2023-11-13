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  4. Виктор КОВАЛЕНКО: «Посвящаю победу над Наполи моему родному Херсону»
Италия
13 ноября 2023, 20:15 |
397
1

Виктор КОВАЛЕНКО: «Посвящаю победу над Наполи моему родному Херсону»

Украинский хавбек – о победном голе в ворота «Наполи»

13 ноября 2023, 20:15 |
397
1
Виктор КОВАЛЕНКО: «Посвящаю победу над Наполи моему родному Херсону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой победный гол в ворота «Наполи» в матче 12-го тура Серии А:

«Победа и три очка важнее забитого гола. Мы провели классный матч, мы хорошо готовились к нему с нашим тренером в течение всей недели. Мы хорошо подошли к игре, были сосредоточены и зотели выиграть.

Я счастлив, в том числе и за Украину. Это очень значимая победа для нас, наших фанатов и для моего родного города: посвящаю эту победу Украине и моему родному Херсону, который был освобожден из-под оккупации год назад.

Был ли в матче момент, когда я верил в победу? Когда я играю, то всегда хочу забить, я сделал это, но, думаю, что гораздо важнее то, что делает команда.

Выиграть на таком стадионе как «Сан-Паоло – это прекрасно для всех, теперь идем вперед по той же дороге, думая о следующем матче после перерыва на матчи сборных. Желаю удачи всем одноклубникам, которые едут в сборные, а те, кто остаются – будут готовиться к следующему матчу».

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Виктор Коваленко Эмполи Наполи Серия A
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valik_ua
прям - Повага !!!!  красень ! так сказав - аж за серце взяв . 
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