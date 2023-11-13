Виктор КОВАЛЕНКО: «Посвящаю победу над Наполи моему родному Херсону»

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой победный гол в ворота «Наполи» в матче 12-го тура Серии А:

«Победа и три очка важнее забитого гола. Мы провели классный матч, мы хорошо готовились к нему с нашим тренером в течение всей недели. Мы хорошо подошли к игре, были сосредоточены и зотели выиграть.

Я счастлив, в том числе и за Украину. Это очень значимая победа для нас, наших фанатов и для моего родного города: посвящаю эту победу Украине и моему родному Херсону, который был освобожден из-под оккупации год назад.

Был ли в матче момент, когда я верил в победу? Когда я играю, то всегда хочу забить, я сделал это, но, думаю, что гораздо важнее то, что делает команда.

Выиграть на таком стадионе как «Сан-Паоло – это прекрасно для всех, теперь идем вперед по той же дороге, думая о следующем матче после перерыва на матчи сборных. Желаю удачи всем одноклубникам, которые едут в сборные, а те, кто остаются – будут готовиться к следующему матчу».