Джейми КАРРАГЕР: «Лучшее, что есть в нынешнем Челси – Почеттино»

Легендарный экс-защитник «Ливерпуля» Маурисио Почеттино похвалил главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино:

«Лучшее, что есть в нынешнем «Челси» – это Почеттино. Не игроки, не руководство, а тренер. Это самый важный человек, когда речь идет о том, что «Челси» возвращается в борьбу за трофеи – не уверен, что они смогли бы найти лучшего тренера из возможных вариантов. Все вокруг него должно стать лучше.

Теперь у игроков будет уверенность в том, что они способны противостоять лучшей команде в мире, а также уверенность в тренере, в том, что он может настроить их нужным образом, в каждом большом матче он создает проблемы сопернику.

Они выглядели лучше в матчах против «Ливерпуля» и «Арсенала», и я думаю, что с точки зрения создания проблем сопернику они были лучше и на этот раз.

У «Челси» есть много поводов для радости. Можно вернуться к вопросу о владельцах и о том, сколько они потратили, но что касается Почеттино и молодых игроков, то есть большой оптимизм по поводу того, что они могут конкурировать с лучшими командами, а сам тренер – с лучшими тренерами».

Вчера «Челси» сыграл вничью 4:4 с «Манчестер Сити».