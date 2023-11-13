ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал объявил о назначении нового тренера

«Вильярреал» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля. Контракт с 58-летним испанским специалистом рассчитан до лета 2026 года.

На посту главного тренера «Вильярреала» Марселино заменил Пачету, который проработал с командой всего два месяца.

Ранее Марселино Тораль уже работал с 2013 – 2016 годах. Выводил команду в полуфинал Лиги Европы и приводил к четвертому месту в Ла Лиге.

На данный момент «Вильярреал» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги.