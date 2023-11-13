Испания13 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал объявил о назначении нового тренера
Марселино Тораль снова будет работать с «Желтой субмариной»
13 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:36
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«Вильярреал» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля. Контракт с 58-летним испанским специалистом рассчитан до лета 2026 года.
На посту главного тренера «Вильярреала» Марселино заменил Пачету, который проработал с командой всего два месяца.
Ранее Марселино Тораль уже работал с 2013 – 2016 годах. Выводил команду в полуфинал Лиги Европы и приводил к четвертому месту в Ла Лиге.
На данный момент «Вильярреал» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
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