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Испания
13 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:36
604
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал объявил о назначении нового тренера

Марселино Тораль снова будет работать с «Желтой субмариной»

13 ноября 2023, 19:35 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:36
604
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал объявил о назначении нового тренера
ФК Вильярреал. Марселино Гарсия Тораль (слева)

«Вильярреал» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля. Контракт с 58-летним испанским специалистом рассчитан до лета 2026 года.

На посту главного тренера «Вильярреала» Марселино заменил Пачету, который проработал с командой всего два месяца.

Ранее Марселино Тораль уже работал с 2013 – 2016 годах. Выводил команду в полуфинал Лиги Европы и приводил к четвертому месту в Ла Лиге.

На данный момент «Вильярреал» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Вильярреал Марселино Гарсия Тораль
Источник ФК Вильярреал
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