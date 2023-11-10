Долго не продержался. Вильярреал уволил тренера, проработавшего 2 месяца
Пачета не смог улучшить команду
Испанский «Вильярреал» официально объявил об увольнении главного тренера Пачеты.
55-летний специалист возглавил команду 9 сентября 2023 года. Под его руководством «Вильярреал» сыграл 12 матчей, одержав 5 побед и 3 ничьи. В 4 встречах «желтая субмарина» потерпела поражения.
В турнирной таблице Ла Лиги «Вильярреал» занимает 13-е место, набрав 12 очков в 12 матчах.
Ранее сообщалось, что заменить Пачету в «Вильярреале» может бывший главный тренер «Марселя», «Валенсии» и «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль.
Comunicado oficial: José Rojo Martín 'Pacheta'. pic.twitter.com/dbyfWkXG6t— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 10, 2023
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