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Испания
10 ноября 2023, 19:27 |
359
0

Долго не продержался. Вильярреал уволил тренера, проработавшего 2 месяца

Пачета не смог улучшить команду

10 ноября 2023, 19:27 |
359
0
Долго не продержался. Вильярреал уволил тренера, проработавшего 2 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Пачета

Испанский «Вильярреал» официально объявил об увольнении главного тренера Пачеты.

55-летний специалист возглавил команду 9 сентября 2023 года. Под его руководством «Вильярреал» сыграл 12 матчей, одержав 5 побед и 3 ничьи. В 4 встречах «желтая субмарина» потерпела поражения.

В турнирной таблице Ла Лиги «Вильярреал» занимает 13-е место, набрав 12 очков в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что заменить Пачету в «Вильярреале» может бывший главный тренер «Марселя», «Валенсии» и «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль.

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Вильярреал отставка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Марселино Гарсия Тораль
Источник ФК Вильярреал
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