Ливерпуль нацелился на 17-летнего вундеркинда из Лидса

«Ливерпуль» проявляет интерес к 17-летнему опорному полузащитник «Лидса» Арчи Грэю. Об этом сообщают английские СМИ.

При этом возможный трансфер Грэя обойдется «Ливерпулю» дорого. «Лидс» будет требовать за своего игрока 40 – 50 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Грэй уже провел за «Лидс» 15 матчей в Чемпионшипе и 2 – в Кубке Лиги. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Вчера «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ разгромил «Брентфорд» Егора Ярмолюка со счетом 3:0.