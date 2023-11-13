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Англия
13 ноября 2023, 18:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 18:46
402
0

Ливерпуль нацелился на 17-летнего вундеркинда из Лидса

«Лидс» хочет за Арчи Грэя 40 – 50 миллионов фунтов

13 ноября 2023, 18:45 | Обновлено 13 ноября 2023, 18:46
402
0
Ливерпуль нацелился на 17-летнего вундеркинда из Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine. Арчи Грэй

«Ливерпуль» проявляет интерес к 17-летнему опорному полузащитник «Лидса» Арчи Грэю. Об этом сообщают английские СМИ.

При этом возможный трансфер Грэя обойдется «Ливерпулю» дорого. «Лидс» будет требовать за своего игрока 40 – 50 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Грэй уже провел за «Лидс» 15 матчей в Чемпионшипе и 2 – в Кубке Лиги. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Вчера «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ разгромил «Брентфорд» Егора Ярмолюка со счетом 3:0.

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Ливерпуль Лидс трансферы трансферы АПЛ
Источник Daily Mail
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