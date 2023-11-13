Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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WTA
13 ноября 2023, 18:51 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:01
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Элина СВИТОЛИНА: «В WTA не хотят слушать украинцев»

Украинка – об отношении женской теннисной ассоциации к войне

13 ноября 2023, 18:51 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:01
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Элина СВИТОЛИНА: «В WTA не хотят слушать украинцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Елина Свитолина рассказала об отношении WTA (Женская теннисная ассоциация) к войне в Украине.

«WTA не хочет нас слушать. И уже не будут, думаю, хоть мы и не сдаемся. И это очень печальная ситуация. Когда полномасштабная война началась, мы пошли в офис WTA и общались с председателем организации, но ничего не было сделано после этого. Потом было еще несколько встреч, но война длится два года и абсолютно никакой сознательной реакции.

Говорят, что они что-то там делают, но это какая-то очень минимальная помощь. Они не используют свою платформу, чтобы поддерживать украинцев. У них есть позиция, что они хотят быть нейтральными и равноудаленными.

У нас, украинцев, болит сердце видеть такую ситуацию. Наши семьи и люди живут под обстрелами. А они живут в каком-то своем пузыре и не понимают до конца происходящего. Поэтому мы очень активно занимались этим вопросом. Уже много энергии потратили, писали письма разные. Делаем это постоянно», – сказала Свитолина.

Недавно Свитолина встретилась с военнослужащими подразделения Хартия.

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ФОТО. Свитолина встретилась с военнослужащими подразделения Хартия
WTA Элина Свитолина
Источник Трибуна
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prorok
Марина Навратилова должна возглавить WTA. Это человек знает что нужно теннису и теннисистам .
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