Месси выиграл очередную индивидуальную награду. Лионелю хватило 14 матчей

36-летний звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком флоридского клуба в 2023 году.

Аргентинец успел провести четырнадцать матчей за американский клуб, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Также Месси помог клубу выиграть первый трофей в истории – Кубок Лиг.

«Интер Майами» досрочно завершил сезон, заняв предпоследнее место в регулярном чемпионате МЛС и не сумев квалифицироваться в плей-офф турнира.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился мнениями о возможном возвращении в «Барселону».