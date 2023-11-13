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  4. Месси выиграл очередную индивидуальную награду. Лионелю хватило 14 матчей
Major League Soccer
13 ноября 2023, 18:29 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:00
816
0

Месси выиграл очередную индивидуальную награду. Лионелю хватило 14 матчей

Аргентинец признан лучшим игроком «Интер Майами» в 2023 году

13 ноября 2023, 18:29 | Обновлено 13 ноября 2023, 19:00
816
0
Месси выиграл очередную индивидуальную награду. Лионелю хватило 14 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

36-летний звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком флоридского клуба в 2023 году.

Аргентинец успел провести четырнадцать матчей за американский клуб, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Также Месси помог клубу выиграть первый трофей в истории – Кубок Лиг.

«Интер Майами» досрочно завершил сезон, заняв предпоследнее место в регулярном чемпионате МЛС и не сумев квалифицироваться в плей-офф турнира.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился мнениями о возможном возвращении в «Барселону».

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Лионель Месси Интер Майами лучший игрок Major League Soccer (MLS)
Источник Twitter
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