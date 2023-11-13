Месси выиграл очередную индивидуальную награду. Лионелю хватило 14 матчей
Аргентинец признан лучшим игроком «Интер Майами» в 2023 году
36-летний звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком флоридского клуба в 2023 году.
Аргентинец успел провести четырнадцать матчей за американский клуб, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Также Месси помог клубу выиграть первый трофей в истории – Кубок Лиг.
«Интер Майами» досрочно завершил сезон, заняв предпоследнее место в регулярном чемпионате МЛС и не сумев квалифицироваться в плей-офф турнира.
Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси поделился мнениями о возможном возвращении в «Барселону».
Details: https://t.co/eBUmzZYaEe pic.twitter.com/KGNwKOTTpm— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 12, 2023
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